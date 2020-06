La competición organizada en asociación con Motorsport Games para ayudar a recaudar fondos junto a UNICEF para el coronavirus y ocupar el vacío dejado ante la falta de competiciones llega a su fin.

Los eventos online no han estado exentos de polémica, especialmente después de que Daniel Abt fuera suplantado por un jugador profesional en el E-Prix virtual de Berlín y perdiera su asiento en el equipo Audi de Fórmula E.

Stoffel Vandoorne se aupó al liderato del campeonato en la última carrera después de conseguir su primera victoria.

El belga ha sido el único que ha repetido en la pole, habiendo partido primero en cuatro de las seis carreras disputadas. Pascal Wehrlein y Edoardo Mortara se repartieron las dos restantes. Sin embargo, el piloto de Mercedes no aprovechó su ventaja inicial en las primeras carreras y Maximilian Guenther llegó a liderar la clasificación con 21 puntos.

Cuando parecía que el piloto de BMW iba directo al título, las victorias consecutivas de Wehrlein en Mónaco y Hong Kong apretaron la clasificación. Además, en Berlín Guenther tuvo varios incidentes, incluida una penalización por adelantarse en la salida y chocar con Wehrlein. En el E-Prix de Nueva York, Vandoorne dio el golpe de efecto definitivo con su victoria y le arrebató el liderato.

Guenther llega con opciones de ser campeón a las dos últimas carreras, pero tiene que recuperar 32 puntos.

"Estoy trabajando duro, apretando para acabar en el primer peldaño. El campeonato en este momento está entre Pascal y Stoffel principalmente, pero todavía estoy en condiciones de ser campeón. No me rendiré. No he tenido la suerte de mi lado los últimos fines de semana, pero intentaré cambiar las cosas”, comentó Guenther.

Si la suerte no se alinea con Guenther, lo más probable es que Vandoorne se juegue el primer título de la Race at Home Challenge con Wehrlein.

En cuanto a la competición para jugadores profesionales, Kevin Siggy llega líder destacado y una nueva victoria prácticamente le aseguraría ganar el test con un Fórmula E real que se otorga al campeón.

Sigue la acción en directo en Motorsport.com

La última ronda de la Race At Home Challenge se celebrará este sábado y domingo 5 y 6 de junio a las 16.30 hora peninsular española y la podréis seguir gratis en Motorsport.com. Guarda los enlaces.

Todas las carreras de la Fórmula E Race at Home son retransmitidas por Motorsport.tv.