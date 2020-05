"Los Esports han crecido en dos meses lo de dos años"

Motorsport Network ha organizado un debate sobre Esports dentro de la serie #ThinkingForward, centrándose en el relevante papel adquirido por las carreras de simulación a raíz de la pandemia de la COVID-19.

Aunque ha habido opiniones positivas y negativas, con eventos que han ido desde recaudar fondos hasta el despido de Daniel Abt de Audi por contratar un jugador profesional para suplantarle, un panel de expertos en Esports, moderados por James Allen, analizaron el desarrollo de estas competiciones en el automovilismo y lo que depara el futuro.

Leeston Bryant, gerente senior de marketing de McLaren encargado de Esports, considera que la industria ha experimentado un crecimiento significativo al aprovechar la oportunidad para llenar el vacío del automovilismo durante los aplazamientos provocados por la COVID-19.

"Lo más importante que todos estamos experimentando es que los Esports están en la conciencia pública de una manera que no lo estaban", dijo Bryant. "Mi madre me preguntó si tenía algo que ver con los futbolistas que jugaban a la Fórmula 1, mientras que mi vecino también me pregunta por McLaren y su involucración en los Esports".

"He trabajado en Esports desde hace dos años y, aunque ha crecido todo ese tiempo, hemos visto un crecimiento de dos años en dos meses. Creo que es increíblemente emocionante y lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que traslademos eso al futuro ".

La F1 ha intensificado sus propios esfuerzos en los Esports, lanzando la serie Virtual Grand Prix, donde los actuales pilotos de F1 compiten contra ex pilotos, celebridades y estrellas de otras disciplinas del deporte, y ha experimentado una expansión similar y el interés de los aficionados.

Julian Tan, que dirige las iniciativas de Esports de la F1, se ha hecho eco de las reacciones, pero sigue con curiosidad por comprender cómo el reciente aumento de las simracers se integrará en el mercado una vez que las carreras reales puedan reanudarse.

"Estamos viendo una tasa de crecimiento mucho más alta en las carreras de simulación que en el resto de la industria, así que creo que el potencial está ahí", dijo Tan durante el seminario de Esports. "Creo que el impacto que ha tenido el coronavirus en el mundo y cuando pasemos esto, y pasaremos esto, el mundo al que entraremos se verá muy diferente".

"Creo que el crecimiento y la atención que están experimentando los juegos y los Esports ahora tendrán un impacto después de la COVID-19. Es difícil decir o ver cuál será ese impacto, pero lo que sí sé es que el hecho de que todos los que estamos aquí estamos navegando por el espacio en este momento y estamos aprendiendo muchísimo, haciendo cosas, intentando cosas de manera diferente y saldremos de esto mejor preparados para enfrentar los nuevos desafíos que tendremos”.

"Que veamos los GP virtuales como los vemos ahora una vez que volvamos a competir, creo que es demasiado pronto para decirlo, pero sí creo que habrá elementos que podríamos comenzar a implementar más ampliamente en nuestro programa de Esports, y en el deporte de forma más amplia”.

Con patrocinadores ansiosos por mantener una mayor presencia en el mercado del automovilismo a través de los canales nuevos y emergentes, Bryant cree que los socios de McLaren también han visto oportunidades que pueden aprovecharse a través de las actividades de Esports cuando las habituales regresen a las pistas reales.

"Hablando con los patrocinadores de McLaren F1 sobre Esports, hay algunas conversaciones sobre cuándo comenzará el automovilismo de nuevo, así que tal vez cuando existan descansos y en temporada baja podremos comenzar a recuperar estas actividades para que podamos entretener a los aficionados de las carreras 24-7”, comentó.

"Creo que ahora vivimos en un mundo en el que casi se espera que la gente esté siempre activa. Por lo tanto, queremos ver cómo podemos brindar a los aficionados una experiencia extra. Los deportes electrónicos y las simracers podrían hacer eso".

"No estarán potencialmente al mismo nivel que ahora, pero creo que tendrán un profundo efecto en los próximos años".

Para más información de Esports, visita Motorsport Games.