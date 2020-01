Haradh (Arabia Saudí).- Los Vallejo son una institución en los rallies españoles. Si no existieran, habría que inventarlos. Pero la suerte estuvo del lado de los aficionados. Estos dos hermanos procedentes de Meira (Lugo) comenzaron desde bien pequeños a foguearse juntos por las carreras gallegas. Estos días están compartiendo vivencias juntos por primera vez en el Dakar de Arabia Saudí. Sergio, el mayor, empieza a pensar en intentarlo.

Cuenta Diego, el pequeño, de 46 años, copiloto de Óscar Fuertes (25º en la general), que con 12 años en la Escudería Ourense le miraron sorprendidos una tarde que les pidió el roadbook para entrenar. Desde entonces, han aprendido "muchas cosas" juntos y han ganado varios campeonatos de España uno al lado del otro. Cuando Motorsport.com le pregunta qué ha aprendido de Sergio (53 años), lo tiene claro.

"Prácticamente todo. Al ser mayor que yo empezó en las carreras y me acuerdo que fuimos con 18 años él y yo con 12 a la Escudería Ourense para pedir el roadbook a entrenar. Él era más tímido que yo y yo iba a pedir el roadbook y me dice Julio Bouzo, presidente de la escudería hoy: "Marchad, marchad que no nos quedan pegatinas". "No, si venimos a por el roadbook". "¿Pero cuántos años tenéis vosotros, 15 y 10?". Desde eso hemos aprendido muchas cosas juntas y siempre fue un ejemplo", cuenta mirando tímidamente a su hermano.

Sergio ha debutado este año en el Dakar como conductor del coche de prensa que el equipo SsangYong tiene en cada rally. Su misión es llegar a las neutralizaciones y al principio y final de cada etapa para grabar el material necesario para la comunicación de la marca surcoreana en España.

"La verdad es que me apetecía mucho ver la carrera de ver y cuando me llamaron, no dudé. La voy a ver desde el mejor sitio y conocer el ambiente de primera mano. Me está gustando", asegura.

"Llevo a Iñigo [Trasmonte, director de comunicación de Ssangyong España] para hacer vídeos en salida y llegada de tramo, a veces también en los reagrupamientos, que no es fácil. Tratamos de llegar a todos los sitios, porque el tema de los roadbook electrónicos no es sencillo, si te sales del recorrido, luego volver es complicado, sobre todo en un terreno donde nunca estuviste. Estoy viendo un poco cómo es andar por la arena. Me está gustando mucho. En casa sufría más, esperando los WP [puntos de control] y demás, era más tenso. Aquí cuando estoy en la llegada se me hace largo hasta que aparecen".

La presencia del hermano mayor también quita una preocupación a Diego, que ya no tiene que estar pendiente del móvil para avisar a la familia de que todo marcha bien. Los consejos de Sergio se revelaron claves desde los primeros compases de la carrera. El gallego, leyenda de los rallies en España, predijo un problema en el piñón de la primera marcha de la caja de cambios del buggy de Sodicars con solo escuchar su sonido.

"Consejos... de lo típico, de las carreras, nada especial. Yo esta carrera no la conozco nada, pero siempre hay detalles, cositas del coche... luego el ritmo, que ve que es muy importante cuidar el coche, para no pararte y no tener problemas", dice.

El experimentado piloto gallego ya tiene en la cabeza correr el Dakar, aunque deja claro que tendrá que valorar una vez acabe la 42ª edición del rally más duro del mundo si le compensa económicamente.

"Hombre, sobre todo, ganas de correrlo siempre más o menos tuve, pero nunca me lo llegué a plantear muy en serio, porque cuando estás haciendo otras cosas no te vas a dispersar. Pero ahora que ya no tengo muchas ganas de hacer nada más en los rallies, sí me apetece más. Otra cosa es que me apetezca y que me motive el buscar los medios, porque lo difícil es encontrar el dinero para hacerlo. Pero cuando haya pasado todo el rally y lo tenga más claro... al menos lo voy a intentar", confiesa. "Tienes que poner en la balanza cuánto vas a disfrutar y cuánto vas a sufrir y se tiene que compensar. Si es todo sufrimiento, tampoco vale mucho la pena".

Diego subraya esto último: "Estaría bien que lo hiciera. Pero sí es cierto que yo la primera vez lo hice en un equipo que íbamos muy a la cola, con muy pocos medios y lo disfruté mucho, pero también lo sufrí mucho. Así no vendría, es un poco lo que le digo. Si viene, que sea para venir bien, porque si no va a sufrir demasiado y lo más seguro es que se quede tirado muy pronto".

