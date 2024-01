Santolino se va del Dakar en helicóptero, pero con el top5 en la mente

Al Duwadimi-. El motociclismo español sufrió la baja de Tosha Schareina durante el primer día de acción en el Rally Dakar 2024, y la mala suerte se cebó una sola jornada después con Lorenzo Santolino. En el caso del piloto salmantino, fue un problema mecánico con su moto lo que provocó que se quedara parado en el kilómetro 17, y aunque trató de reemprender la marcha, no pudo hacer nada más.

Resignado por lo sucedido, acudió a la sala de prensa para hablar con los medios de comunicación españoles, entre los que estaba Motorsport.com, para explicar un poco mejor lo que le pasó. A pesar de que en un principio no sabía cuál fue el contratiempo exacto lo que provocó que se quedara parado, no perdió la sonrisa para empezar a pensar en el futuro.

El piloto de Sherco dijo: "Agridulce porque la sensación es que podría haberlo hecho bien este Dakar. Irme el segundo día no me ha dado tiempo el ver hasta dónde podríamos a ver llegado, si me hubiese pasado el penúltimo día y hubiésemos estado en una posición muy buena, pues estaría mucho peor anímicamente".

"Estoy contento de lo que he podido hacer, de la preparación, de como ha ido el inicio del Dakar, porque sin correr grandes riesgos, estaba en una buena posición", continuó el español. "Hoy he intentado hacer una buena etapa para seguir a poca distancia de la cabeza, pero es una pena para el equipo, los patrocinadores, para mí, y todo el trabajo que hay detrás y que muchas veces no se ve".

Lorenzo Santolino se mostró, como era evidente, desanimado, pero sin perder ese toque de humildad que le caracteriza, y solo pudo alabar lo que su equipo hizo: "El trabajo que ha hecho el equipo, a pesar de que estamos fuera por un fallo técnico, ha sido mucho, ha evolucionado la moto y yo lo he notado, ya que sin intentar forzar tanto, estoy más cerca".

"Lo he notado, que al final, sin intentar forzar tanto, estoy quizá más cerca de los de la cabeza antes, pero ahora esto se ve empañado por este fracaso de quedarnos fuera del Dakar", afirmó. "Sigue el optimismo de poderlo hacer bien en el futuro, y con ganas de entrar fuerte el año que viene.

El español también se preocupó por el grave accidente que sufrió Carles Falcón, quien fue hospitalizado después de que le tuvieran que reanimar, con lo que se alegró de no tener que dejar la carrera herido: "Aprovecho también para enviar ánimos a Carles [Falcón], que ha tenido un accidente muy grave. Entonces, estoy contento también de poder haber vuelto sentado en el helicóptero, y no tumbado [por la lesión] como en otras ediciones, que al final yo creo que lo importante es eso, que la salud está bien, estoy entero, estoy aquí hablando con vosotros".

Sin embargo, de la cabeza tampoco se le podía ir el hecho de que estaba yendo rápido, y que acabar muy arriba era posible: "Sigo pensando que este año más que nunca podríamos estar en ese top 5 y poder aspirar a más, porque depende mucho también de las condiciones del terreno, si son más favorables o menos para mi estilo y para mi moto".

"A priori, creo que un top 5 era más asequible que nunca, y pienso que lo podríamos haber conseguido, nos quedamos con las ganas de saberlo", comentó. "No me cambia nada, el hecho de estar fuera no va a cambiar, y el hecho de saberlo hoy o dentro de una semana pues tampoco va a cambiar nada, lo que sí que estoy seguro que si es algo mejorable van a ponerse a trabajar cuanto antes a ello, y si ha sido algo fortuito, ha sido mala suerte, ya tendremos otra oportunidad".

