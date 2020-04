¿Los Sainz, juntos en el Dakar? Alonso les tira el guante

Fernando Alonso continúa haciendo más llevadero el confinamiento obligatorio por el coronavirus haciendo directos cada día en Instagram. Por sus conexiones han pasado, entre otros, Marc Márquez, Flavio Briatore o David Bisbal.

Este jueves había quedado con Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y doble ganador del Dakar, y con él analizó la situación en España, expresando su deseo conjunto de que se encuentre una vacuna y una solución.

Como no podía ser de otro modo, comenzaron a hablar del Dakar, de lo vivido el pasado enero cuando el madrileño ganó y el asturiano se estrenó en la mítica cita, y en ese momento apareció Carlos Sainz hijo para unirse a la conversación.

Alonso preguntó al de F1 cómo vivió la cancelación del GP de Australia y cómo han sido las siguientes semanas, antes de volver al tema del Dakar.

Carlos (hijo) amagó con irse, y Fernando estuvo rápido para tirarle el guante al de McLaren, dando por hecho que iba a hacer el Dakar "100%" en algún momento, pero preguntándole que cuándo. "Mínimo, dentro de 10 años, creo", contestó Sainz 'Jr'. "Puede ser más. Menos, no creo. Pero entra en mis planes. Y a ver cómo es el Dakar dentro de 10 años, igual es todo eléctrico, vete tú a saber...".

Alonso preguntó cuántos padres e hijos habían ganado juntos el Dakar, y el veterano dijo que no cree que nunca ha pasado, dejando abierta la posibilidad: "Nunca se sabe. Es divertido el Dakar, ¿eh Fernando?".

Además, el de Mini pidió a Alonso que aclarara de una vez quién le convenció para disputar el Dakar, y Fernando tiró de memoria:

"En Brasil 2018 creo, sentados fuera del motorhome del equipo. Ahí te empecé a hacer preguntas: '¿cómo es el Dakar? ¿los enlaces qué significan?, ¿cómo son las salidas, los kilómetros?'. Eso era 2017 o 2018, en Brasil, y tú me dijiste que con profesionalidad y preparándolo bien, se podía hacer. Que se tenía que hacer con seriedad, que el mundial de rallies era imposible porque se necesitaba una preparación de años, pero que el Dakar era apetecible y posiblemente divertido. Sí, tú fuiste el primero".

Por último, sobre el Dakar y ya sin el hijo, Carlos Sainz preguntó si repetiría experiencia, a lo que Alonso respondió: "No lo sé. Es que solo pensar ahora en las carreras, con esta situación, me parece hablar por hablar, un sinsentido".

"El Dakar, si no es el año que viene, en el futuro me gustaría volver a hacerlo. Ya que conozco la dinámica, las sensaciones, tengo muchos kilómetros de preparación... me gustaría no tirarlo por la borda y aprovecharlo, pero no sé si será el próximo año".

¿Y un Dakar los tres a la vez? El tiempo dirá.

