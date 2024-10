Entrevista con Carlos Sainz: "Ford es una marca por la que tengo un gran cariño"

El próximo reto de Carlos Sainz es el Rally Dakar de 2025, y lo hará con un nuevo proyecto de la mano de Ford y M-Sport, algo muy diferente a lo que tuvo entre sus manos en los tres pasados años. El español defenderá su corona en el desierto saudí, aunque se mostró muy confiado en hacer un buen papel en una entrevista con Motorsport.com.

El madrileño consiguió su cuarto trofeo Touareg en la última edición de la carrera, y aunque estuvo en duda su continuidad, pudo encontrar un equipo que le ofrecía garantías de un buen vehículo, como es el caso del Raptor T1+: "En esta etapa de mi carrera necesitaba mucha motivación y me gusta la idea de correr con Ford, la empresa con la que comencé hace tantos años, me apasiona la idea de desarrollar una nueva máquina".

Carlos Sainz estará con la marca estadounidense, una con la que tiene una historia muy especial: "Lo primero es que es un equipo oficial que tiene experiencia en rallies. Wilson [Malcom, director del equipo] contó conmigo, y luego debo decir que Ford es una marca por la que tengo un gran cariño y simpatía, creo que este es mi cuarto capítulo con Ford".

"Con ellos gané el campeonato de España, debuté en el mundial, gané rallies con el Focus, el Escort, etc., el hecho de que Ford haya decidido venir al Rally Dakar y que me haya llamado en esta etapa de mi carrera me da un buen impulso", continuó el español.

Sin embargo, tuvo que trabajar mucho en el desarrollo del coche con el que participará en la prueba de Arabia Saudí, aunque pudo tener buenas sensaciones tras sumar podios en el Rally de Marruecos y ver que Nani Roma venciese en la Baja Hungría: "Estoy contento con lo que hicimos con el tiempo que tuvimos, tengo buenas sensaciones con el coche. Hicimos un buen trabajo, pero ahora toca comprobarlo en carrera".

Además, deberá competir con otros grandes fabricantes que no lo pondrán nada fácil: "La llegada de Ford, pero también de Dacia y la presencia de Toyota y Mini es muy importante para la categoría Rally-Raid. La presencia de equipos oficiales es una señal muy positiva para nuestro deporte, este año, la carrera en coches será interesante, con campeones distribuidos en cuatro marcas, sin duda, se espera un Rally Dakar muy interesante".

