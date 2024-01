Sainz, sobre su edad tras ganar el Dakar: "Lo importante no es del DNI"

El piloto español hizo historia en el pasado Rally Dakar 2024, en donde consiguió su cuarto trofeo Touareg y, además, lo logró batiendo su propio récord de longevidad, puesto que subió a lo más alto del podio con 61 años. Carlos Sainz es todo un ejemplo a seguir, y como muchos aseguran en el campamento de la carrera más dura del mundo, es incombustible por cosas como esa.

En su regreso a España después de dejar su huella en tierras saudís, el madrileño aseguró que tal triunfo fue "el resultado soñado", porque tuvo que sobreponerse a aquella dura lesión en la espalda en la que incluso se fracturó dos vértebras. Sin embargo, lo más importante es que le queda cuarta para rato y para seguir inflando una trayectoria que es única en el automovilismo: "Lo importante no son los números del DNI, sino lo que dice el cronómetro cuando acaba una especial".

"Es el resultado soñado tras un año realmente complicado. Volvíamos de una lesión, había que recuperarse, analizar lo que sucedió el año anterior", explicó el piloto de Audi. "Aunque los test fueron bien, los resultados en la Baja Aragón y en el Rally de Marruecos nos hacían afrontar la prueba con algo de preocupación, pero la historia ha tenido un final feliz, con una carrera en la que hemos tenido que combinar mucha velocidad, estrategia y trabajo en equipo".

Todo eso no habría sido posible tampoco sin su brújula en medio del desierto, Lucas Cruz, que también suma su cuarto triunfo en el Rally Dakar dando órdenes a Carlos Sainz, quien explicó el valor del barcelonés dentro del tecnológico RS Q e-tron: "Sin él a mi lado esta victoria no habría sido posible, Lucas [Cruz] ha hecho un trabajo fantástico, sin duda, su mejor Dakar conmigo".

"Me da mucha confianza llevarlo a mi lado. Y, por supuesto, también quiero resaltar el trabajo del equipo Audi y el apoyo de la afición", continuó el madrileño. "Me hace mucha ilusión esta victoria, sobre todo por la valentía que ha demostrado la marca al afrontar un desafío como es intentar ganar el Dakar con un vehículo tan sofisticado. Me alegro de que haya llegado la merecida recompensa".

