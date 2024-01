Carlos Sainz, un campeón a lo grande en el Rally Dakar 2024

La historia de Carlos Sainz en el Rally Dakar 2024 es una de las más impresionantes y épicas que se podían contar en el automovilismo. Un sueño de un proyecto que estaba ante su última bala, y en la que todo parecía estar en contra porque su concepto con el Audi RS Q e-tron era uno nunca visto y que en muy pocas ocasiones acabaría en lo más alto del podio.

Finalmente, el madrileño se hizo con su cuarta corona, el cuarto trofeo Touareg que sabe a gloria con 61 años para volver a poner el listón más alto y batir su propio récord de ganador más longevo de la carrera más dura del mundo. Así lo hizo posible, y Motorsport.com te lo contó.

Etapa Prólogo

El estreno de Carlos Sainz en el Rally Dakar 2024 estuvo marcado por la victoria de su equipo, aunque no fue gracias a él, sino a Mattias Ekstrom, quien consiguió el mejor tiempo en el recorrido de 27 kilómetros en la ciudad de Al-Ula. Por su parte, el español no pudo ir más allá de la 48ª posición de la jornada, en donde se dejo algo más de dos minutos con respecto a su compañero, pero con las opciones intactas puesto que tan solo contaba para la posición de salida.

"No hemos hecho un buen trabajo", aseguraba el madrileño en ese momento, pero con la intención de darle la vuelta a todo para conseguir el objetivo final.

Etapa 1

La primera especial del Rally Dakar 2024 fue una muy sorprendente, en la que el español no se pudo llevar el mejor regalo en la noche de Reyes, puesto que Guillaume de Mevius le quitó la victoria después de aventajarle en menos de dos minutos después de 414 kilómetros hasta llegar a Al Henakiyah. Carlos Sainz no pudo celebrar el triunfo, aunque le acercaba a su idea de estar entre los mejores para dar la estacada en la segunda semana, además de que rivales como Sébastien Loeb o Nasser Al Attiyah ya perdían más de veinte minutos.

"Esto acaba de empezar", relató el de Audi después de completar la primera de las etapas, con la mente puesta en una semana muy movida y con muchas sorpresas.

Etapa 2

La histórica victoria en la segunda especial en la que Stéphane Peterhansel igualó a Ari Vatanen como el piloto más laureado de la historia de la categoría de coches no evito que el foco se pusiera en el madrileño, que escalaba a lo más alto de la clasificación general por primera vez en el Rally Dakar. Aunque en aquella jornada fue octavo, sus tiempos le hicieron colocarse en la primera plaza, eso sí, con menos de dos minutos de colchón sobre un Yazeed Al Rajhi con ganas de plantar batalla en su propia casa.

"Hay que tratar de seguir pasando día a día, como dice el 'Cholo' [Simeone, entrenador del Atlético de Madrid] partido a partido, día a día", afirmó un Carlos Sainz muy consciente de lo que tendría por delante.

Etapa 3

Sin embargo, la cabeza de la carrera no le duraría mucho al español, puesto que en una exhibición de Lucas Moraes, en la que otro miembro de la 'Spanish mafia' le asistió con su copilotaje, Armand Monleón, el de Audi vio cómo el saudí le arrebataba la primera posición. Fue un golpe duro de encajar, pero la mejor de las noticias era que ninguno del resto de grandes favoritos plantaba mucha cara.

"No ha sido una etapa perfecta para mí", reconoció en ese instante Carlos Sainz, que se quedaba segundo antes de comprobar que lo de Yazeed Al Rajhi iba en serio en 2024.

Etapa 4

Ceder terreno no era algo que estuviera en los planes de Carlos Sainz en la cuarta especial del Rally Dakar, pero es lo que le sucedió, puesto que el español se dejó unos cuatro minutos con respecto al saudí, y Sébastien Loeb apretaba con una victoria de etapa. A pesar de terminar cuarto, todo tuvo una explicación, y era el polvo de Romain Dumas lo que le molestó e hizo que perdiera tiempo para mantenerse segundo, al acecho del piloto de Overdrive Racing.

"Íbamos sufriendo mucho para ver dónde era", dijo el madrileño después de la especial en la que aseguró que pediría explicaciones al francés por lo sucedido, pero en la que los problemas no fueron a más.

Etapa 5

Con quien no se contaba demasiado según cómo se estaba desarrollando la carrera era con Nasser Al Attiyah, que se consiguió poner en la primera posición después de aprovechar que el resto intentaba una estrategia conservadora de cara a la Etapa 48 Horas en el Empty Quarter. Como muchos de los grandes nombres no fueron a fondo, el qatarí logró el triunfo, que después no le vino demasiado bien al perder mucho tiempo abriendo pista en medio del desierto.

"Hemos intentado no ir rápido y parar ahí al final a ver si la estrategia para mañana es buena", unas palabras que hacían indicar que la referencia de Carlos Sainz no fue ni mucho menos al máximo de lo que podía ir para controlar su posición de salida en la maratón de dos días sin descanso y durmiendo en medio de la nada.

Etapa 6A y 6B (Etapa 48 Horas)

La Etapa 48 Horas sería una carrera de estrategia, con dos jornadas en la que los pilotos, incluido Carlos Sainz, debían parar a las 16:00h de la tarde para continuar al día siguiente desde el campamento en el que se quedaran, sin comunicaciones y con solo una tienda de campaña y una ración militar para comer. Sin embargo, al que mejor le salió fue al español, puesto que el líder, Yazeed Al Rajhi se estrelló en los primeros kilómetros, Nasser Al Attiyah perdió mucho al abrir pista y fue el más listo de la clase quedándose en un vivac para no ir al siguiente y ser de los que partiesen por delante.

Todo fue redondo para el madrileño, quien a pesar de que no se llevó la victoria de esta novedosa especial dividida en dos, que fue a manos de Sébastien Loeb, volvió a un liderato que después no abandonaría jamás, ejecutando así su plan perfecto y "pasando los días sin grandes errores".

Etapa 7

A pesar de que Carlos Sainz continuaba desde lo más alto, Sébastien Loeb cada vez metía más presión con una victoria de etapa que significó la 26 para el contador del francés, y en la que le metió diez minutos al español, quien se tuvo que conformar con ser cuarto. Sin embargo, el madrileño conservaba cerca de veinte minutos de colchón con respecto a su rival, y más de dos horas y media con un Nasser Al Attiyah que ya había sufrido de lo lindo con el Hunter.

"Ha pegado una paliza a todos", ese era el análisis del de Audi una vez que se bajó de su vehículo y se dio cuenta de las diferencias que el mito del WRC sacó al resto, pero con la seguridad de que había muchas más oportunidades por delante de revertir la situación y ser él quien sacara provecho de problemas ajenos.

Etapa 8

Los pinchazos fueron una de las claves del Rally Dakar 2024, pero no solo fue eso, sino que la navegación de Sébastien Loeb en la especial que llevaba a los participantes de Ha'il provocó un gran desajuste en los planes del galo. Y Carlos Sainz, con su mayor experiencia, aprovechando el trabajo en equipo de los otros dos Audi y del abandono de Nasser Al Attiyah por la rotura de su motor, sumó una cuarta posición y, lo más importante, más minutos a sus contrincantes.

"No había rodadas de nadie, y siempre eso produce bastante ansiedad", comentó el madrileño tras la etapa, aunque sabiendo que "sin duda estaría bien tener a un coche detrás" del fabricante germano para salvarle las espaldas, puesto que en caso de problema mecánico, podrían prestarle una valiosa ayuda, la cual llegaría más adelante.

Etapa 9

En medio del abandono consecutivo de Nasser Al Attiyah, quien dejó solo ante el peligro a Sébastien Loeb contra los Audi, pudo ser el factor clave en, al menos, mantener con vida la lucha por el trofeo Touareg en 2024. El francés sabía que debía recortar diferencias, puesto que era más de veinte minutos los que le sacaba Carlos Sainz, y con otro sensacional triunfo en la novena etapa, le recortó cuatro minutos para ejercer más presión, pese a que el madrileño fue segundo y aguantó el pulso.

"Vamos a tope porque nos come terreno", dijo el español cuando se bajó del coche, puesto que vio que el nueve veces campeón del WRC no se andaba con rodeos y quería batirle en cada día hasta la línea de meta en Yanbu, pero la pelea no hacía nada más que comenzar.

Etapa 10

Podría decirse que fue una de las jornadas decisivas de esta edición del Rally Dakar, puesto que Carlos Sainz estuvo en la cuerda floja durante unos instantes. Los pinchazos pusieron en apuros al español, pero la estrategia del equipo de tener a los otros dos coches escoltando a su primer espada funcionaron, pese a tirar a la basura el comodín de un Mattias Ekstrom que se quedó en medio de la nada sin neumáticos al cedérselo a su compañero.

Ese día fue clave en el desenlace de la carrera más dura del mundo, y aunque Sébastien Loeb apuntaba hacia un Nasser Al Attiyah que no ejerció de compañero, en el fabricante teutón se alegraban de tan solo haber perdido siete minutos, para que el galo se quedara a trece, con una penúltima especial llena de piedras en las que podía pasar de todo, aunque con la seguridad de tener dos cartas más en la baraja.

"Es que no sabes qué hacer", relató el madrileño tras acabar la etapa en la que todo podía haber acabado para él tras tres pinchazos, aunque seguía viendo a su contrincante desde lo más alto de la clasificación.

Etapa 11

Aunque el resto de días anteriores fueron decisivos, no hubo ninguno igual al de la penúltima especial. Con Carlos Sainz ejerciendo de comandante y poniendo los mejores registros en las tablas de tiempos, Sébastien Loeb, consciente de su necesidad de recortar diferencias, cayó en la trampa y en un salto dañó con una piedra el triángulo delantero derecho de su Hunter.

Con más de una hora y cuarto perdida hasta que el vehículo del chino Yungang Zi le atendiera para prestarle las piezas que necesitaba, el francés se despedía de cualquier posibilidad de victoria, mientras que el madrileño se acercaba a lo que sería su cuarto trofeo Touareg, pero sin lanzar las campanas al vuelo porque quedaba rematar la faena en el último día del Rally Dakar.

"He levantado", fue la táctica que Carlos Sainz usó cuando vio detenido a su contrincante por la victoria en medio del camino de rocas, lo que le dio virtualmente su cuatro triunfo en la carrera más dura del mundo.

Etapa 12

La última especial fue un mero trámite, en el que Carlos Sainz solo tenía que pasar por la línea de meta tras los 175 kilómetros cronometrados en Yanbu, y tras mucho trabajo y sufrimiento, lo hizo posible, confirmando sí su cuarto trofeo Touareg en un final muy emocionante con toda su familia viendo la gesta del mayor de la casa.

"Ha sido tremendamente duro, el resultado así lo dice", aseguró tras cruzar la línea de meta. Lo hace especial el coche. Unos inicios muy difíciles, venir de una lesión, con dos vértebras fracturadas, recuperarme y estar aquí ganando es una satisfacción y para mí formar parte de está nueva historia que ha conseguido Audi en esta carrera, muy contento de participar en ello y agradecer a todos ellos".