Sainz: "Sigo siendo súper cauto, ahora vienen las dunas"

Hà'il (Arabia Saudí).- Carlos Sainz ha entrado en modo 2018. El año de su segundo Dakar, el año del ejercicio de paciencia que le llevó a respirar hondo cuando antes apretaba un poco más a su montura. El piloto madrileño, a sus 57 años, está controlando el Dakar 2020 con mano de hierro, ganando cuando toca y perdiendo lo justo cuando abre pista. Sin duda alguna, el trabajo de Lucas Cruz está siendo determinante para ello.

Dentro de ese ejercicio de paciencia necesario para brillar en este Dakar de roadbooks a primera hora de la mañana y nuevo continente, no está contemplado bajar el ritmo, sino saber cómo gestionarlo durante la etapa. La velocidad a la que están rodando los buggies de MINI X-Raid y sus rivales directos de Toyota Gazoo Racing es incuestionable. Pero la experiencia de Sainz en los raids, en su 13º Dakar, ha bajado un punto las revoluciones.

El piloto español, no obstante, se muestra cauteloso sobre su liderato, de 5:59 sobre Nasser Al Attiyah, su gran némesis en los desiertos de medio mundo en los últimos 10 años (pero amigos fuera del coche).

"Sigo siendo súper cauto porque las diferencias son mínimas y no solo con Nasser, también con Stephane. Ahora empezamos en un terreno totalmente diferente, en dunas, que la verdad no tenemos ni idea cómo vamos a ir con relación al Toyota. Luego, con la historia de abrir y no abrir, siempre el que te toca salir delante no es ideal", aseguró al llegar al vivac de Hà'il, una especie de explanada de arena blanda y viento azotador.

La quinta etapa de la 42ª edición del Dakar llevó a los pilotos por unos primeros 150 km de pistas rápidas combinadas con otras arenosas, para afrontar el primer tramo serio de arena (que no de dunas como tal) de este año. Allí, Sainz y Cruz fueron de menos a más, batiéndose el cobre con el qatarí de Toyota hasta los últimos metros.

"Hemos pinchado, luego hemos cogido buen ritmo y la última parte de la especial estaba bastante rota con la hierba de camello y la arena. Ahí hemos podido recuperar, hemos cogido a Nasser, le hemos pasado, pero a dos kilómetros de la llegada, en un sitio que hemos dudado un poco, él ha cogido el buen rumbo y nos ha vuelto a adelantar, pero hemos entrado a 3-4 segundos", detalla Sainz.

Insistido por la elevada competitividad que se está viendo en un Dakar donde los tres primeros están en menos de 18 minutos, con el local Yazeed Al Rajhi a poco más de media hora al acecho, reconoció el ritmo elevado que están llevando.

"Algo va a pasar en algún momento de la carrera, no sé a quién, pero el ritmo está siendo alto", apuntó antes de asegurar que en la etapa de mañana "me va a coger seguro y lo normal, si no pasa nada, es tratar de seguirle".

Sainz también quiso poner en valor el sensacional trabajo de Lucas Cruz a la derecha de su MINI X-Raid: "Sin duda alguna está haciendo un gran trabajo, hoy otra vez el roadbook por la mañana, sin tiempo de preparar, sin saber lo que te vas a encontrar, muy estresante dentro del coche y para ellos sobre todo. Está haciendo un trabajo fenomenal y tiene mucho mérito".

Disfruta de todas las fotos del Dakar 2020 de Carlos Sainz y Lucas Cruz

Galería Lista #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 1 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 2 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 3 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 4 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 5 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 6 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 7 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 8 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 9 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 10 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 11 / 95 Foto de: A.S.O. Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 12 / 95 Foto de: A.S.O. Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha Official Rally Team, Stephane Peterhansel, JCW X-Raid Team, Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 13 / 95 Foto de: A.S.O. Michael Metge, Sherco TVS Rally Factory, Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha Official Rally Team, Nasser Al-Attiyah, Toyota Gazoo Racing, Stephane Peterhansel, JCW X-Raid Team, Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Castera David, director of the Dakar Rally, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing, Yazeed Al Rajhi, Overdrive Toyota, Toby Price, Red Bull KTM Factory Team, Eduard Nikolaev, Team Kamaz Master, Ignacio Casale, Casale Racing - Dragon Rally Team, Laia Sanz, GAS GAS Factory Team, Andrew Short, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 14 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 15 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 16 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 19 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 20 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 21 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 22 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 23 / 95 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 24 / 95 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 95 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 26 / 95 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 27 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 28 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 29 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 30 / 95 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 31 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 32 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 33 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 34 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool Stephane Peterhansel y Carlos Sainz, JCW X-Raid Mini Team 35 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool Jakub Przygonski, Orlen X-Raid Mini Team, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 36 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 37 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 38 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 39 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 40 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 41 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 42 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 43 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 44 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 45 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 46 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #89 Yamaha: Francesco Catanese 47 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 48 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 49 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 50 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 51 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 52 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 53 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 54 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 55 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 56 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 57 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 58 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 59 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 60 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 61 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 62 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 63 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 64 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 65 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 66 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 67 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 68 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 69 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 70 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 71 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 72 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 73 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 74 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 75 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 76 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 77 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 78 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 79 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz with #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers 80 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 81 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 82 / 95 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 83 / 95 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 84 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 85 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 86 / 95 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, #324 X-Raid Mini: Yasir Seaidan, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 87 / 95 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 88 / 95 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 89 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 90 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 91 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 92 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 93 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 94 / 95 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 95 / 95 Foto de: A.S.O.

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen)