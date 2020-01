Sainz: "Se está yendo al máximo y no salió como esperábamos"

Haradh (Arabia Saudí).- Carlos Sainz y Lucas Cruz han mantenido el liderato del Dakar por poco más de un suspiro. Los españoles de MINI X-Raid sufrieron durante la novena etapa del rally después de perderse después del kilómetro 104, en una zona de entradas y salidas de ríos. Además, sufrieron el desprendimiento de la banda de rodadura de una de las ruedas de su buggy.

El quinto puesto de ambos en la jornada de este martes, a 6:31 de Peterhansel, ganador de la etapa, y a 6:16 de Al Attiyah, les deja con solo 24 segundos de ventaja sobre el qatarí de Toyota. Una diferencia de WRC más que de Dakar a falta de solo tres días para el final de la primera edición en Arabia Saudí.

"Hoy no ha sido un buen día. Primero nos equivocamos en un sitio y perdimos 5-6 minutos. Luego se soltó la banda de rodadura de una rueda y tuvimos que parar a cambiarla. No está pinchada, no entendemos por qué pasó, porque la pusimos nueva después de la primera parte del tramo. Pero bueno, es lo que hay, el Dakar es así y mañana habrá que seguir empujando", comentó el madrileño tras llegar al vivac de la petrolífera Haradh.

Cuando Motorsport.com le preguntó si le sorprende el ritmo tan rápido al que se está yendo en el top 3 del rally, respondió: "Sí, se está yendo más a ritmo de un rally que de un raid, eso seguro".

"El ritmo ya es al máximo y hoy ha sido una pena, no ha salido el día como esperábamos, porque pensábamos recuperar algo de tiempo y ha sido al contrario".

No obstante, cuentan con una buena posición de salida para la 10ª etapa, la primera parte de la Maratón (sin asistencias), pero Sainz se mostró algo apesadumbrado nada más bajarse del coche. Esperaban otra cosa.

"No tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Mañana será una etapa larga, con dunas, sin asistencia luego... Por lo menos es buena posición de salida, pero hay que ir aquí día a día y ver lo que pasa. Porque ya habéis visto que hoy debería haber sido un buen día y no ha ido bien", dijo.

"Conservamos el liderato anecdóticamente, porque 24 segundos es verdaderamente poco".

Insistido en lo anormal del problema con el neumático de BF Goodrich, que ya estuvo en el punto de mira en la primera semana, respondió: "Muy anormal, sí. Ya les pasó una vez creo que en Kazajistán, pero hemos ido bien de presión, todo bien y se ve que era una rueda defectuosa".

