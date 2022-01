Sainz, tras ganar su segunda etapa con Audi: "Estamos siempre ahí"

Bisha.- En esta segunda semana de Dakar, Carlos Sainz y Audi están demostrando día a día que su prototipo RS Q e-tron eléctrico con extensor de autonomía tiene lo necesario para competir por todo. El único problema es que llega tarde. De todas formas, el bicampeón del mundo de rallies y Lucas Cruz no han tirado la toalla y cada día han estado apretando como si de luchar por la general se tratara. Este jueves, en la etapa 11, la más complicada de la edición 44 del rally, ha llegado su segunda victoria con la marca de los cuatro aros.

El piloto español sonrió de nuevo en Bisha, donde el miércoles ganó su compañero Peterhansel y él fue segundo, y lo hizo satisfecho por el trabajo que el equipo está completando desde los primeros días.

"Al final, estoy muy contento por la etapa. Realmente ha sido una especial de Dakar 100%, la más completa de las que hemos hecho en el sentido de que había de todo: hierba de camello, dunas, dunitas, pista… Ha sido una jornada súper completa y Lucas ha hecho un gran trabajo. Hemos podido ganar incluso abriendo y la verdad es que muy contento", aseguró en el vivac ante un grupo reducido de medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Esta segunda semana, como dijimos en el día de descanso, está siendo muy positiva y vamos a intentar acabar en esa línea y luego analizaremos todo, pero yo desde luego creo que está yendo todo muy bien y a pesar de algún pinchazo estamos siempre ahí, haciendo buenos tiempos, yendo muy rápido. El día de hoy con una etapa tan completa es para estar orgulloso".

Cuando Motorsport.com le preguntó si estar en la pelea en la segunda semana de rally –puedes consultar aquí cómo estaría la general contando solo a partir del día de descanso–, respondió: "Sirve para saber que tenemos buen ritmo, que se ha hecho un buen trabajo y poco más. Hay que sacar las conclusiones mañana, pero de momento esta segunda semana está siendo muy positiva".

"Ya dijimos a mitad del rally, que nosotros deberíamos haber empezar el Dakar ese día, porque todos los problemas que tuvimos los fuimos solventando de manera brillante. Está claro que nos faltó usan carrera de preparación y eso se paga. Sabíamos que en dunas el coche se iba a defender bien y así ha sido. Creo que he entendido bien el funcionamiento del coche y yo me he encontrado también muy a gusto. Poco a poco".

Sainz también tiene claro que este RS Q e-tron que acapara cada día las miradas de todo el campamento tiene futuro y que en ello trabajarán en los próximos meses.

"Al principio, antes del Dakar, sin haber competido con el coche había dudas. Para el equipo es una satisfacción el ver que el proyecto tiene futuro, tiene sentido y ahora a trabajar de cara al año que viene para mejorar los problemas que hay que solventar", comentó.

"Es un coche muy completo, para el peso que tiene es sorprendente, porque si lo pudiéramos bajar, será realmente competitivo. También es cierto que no estamos viendo el potencial del Toyota, porque Nasser está manejando la carrera desde el día 1 que se le puso todo de cara. No sabemos realmente el potencial que tienen".