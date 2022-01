¿Cómo iría el Dakar 2022 de haber comenzado en la segunda semana?

Bisha.- Las 12 etapas del Rally Dakar 2022 llevarán a los pilotos a completar más de 8.100 km, de los cuales 4.200 serán contra el reloj. Aunque Nasser Al Attiyah y Mathieu Baumel han dominado con mano de hierro la 44ª edición del rally desde que en la etapa 1 el caos se desatara con una nota controvertida del roadbook en el km 257 de la especial, la jornada de descanso fue un borrón y cuenta nueva para muchos de sus rivales.

La maquinaria que este año está compitiendo por la victoria empezó a prepararse en los últimos 12 meses y el reglamento técnico del nuevo Mundial de Rally Raid de la FIA (del que el Dakar es la primera cita) no se publicó hasta el último trimestre de 2021 y no se hizo efectivo hasta el 1 de enero de 2022, día de la Prólogo del Dakar. Solo Toyota Gazoo Racing compitió antes del Dakar con su nuevo GR DKR Hilux T1+, aunque siempre fuera de las clasificaciones generales, dado que no cumplía con la normativa vigente.

Así, Audi Sport y Bahrain Raid Xtreme llegaron al inicio del Dakar sin haber completado un solo kilómetro de competición, algo que intentaron compensar con miles de kilómetros de test. Pero, como ha subrayado en varias ocasiones Carlos Sainz durante estos días en Arabia Saudí, "no hay nada como competir contra tus rivales a la hora de desarrollar y valorar dónde estás respecto a ellos".

Motorsport.com ha querido hacer un ejercicio de imaginación, por supuesto siendo conscientes de que, sin ir más lejos, Nasser Al Attiyah ha estado regulando su ritmo desde que abrió hueco con Sébastien Loeb en la tercera jornada por el problema del árbol de transmisión del BRX Hunter T1+ del francés.

En la clasificación que ofrecemos más abajo, queda claro que pilotos que ya están descolgados en la general por problemas mecánicos, como Stéphane Peterhansel, que abandonó en dos etapas, estarían en la batalla. De hecho, el rally habría llegado a su última especial con cuatro pilotos en menos de siete minutos.

Pero la realidad es bien diferente, y Al Attiyah cuenta con 33:19 sobre Loeb y más de una hora sobre Al Rajhi a falta de la última etapa de esta nueva edición del Rally Dakar.

Así estaría después de la especial 11 del Dakar la general si solo contásemos la segunda semana de carrera:

Clasificación general desde la Etapa 7 hasta la 11 - Dakar 2022 - Coche

Pos. #. Nombres Marca Tiempo Gap 1 202 SAINZ CARLOS CRUZ LUCAS AUDI 15:h54:04 2 211 LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN PRODRIVE 15:55:16 +00:01:12 3 200 PETERHANSEL STÉPHANE BOULANGER EDOUARD AUDI 16:00:24 +00:06:20 4 224 EKSTROM MATTIAS BERGKVIST EMIL AUDI 16:11:02 +00:16:58 5 201 AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU TOYOTA 16:12:27 +00:18:23 6 221 TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL PRODRIVE 16:16:56 +00:22:52 7 212 SERRADORI MATHIEU MINAUDIER LOIC CENTURY 16:30:02 +00:35:58 8 224 BERNHARD TEN BRINKE SÉBASTIEN DELAUNAY AUDI 16:33:19 +00:39:15 9 203 PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO MINI 16:48:01 +00:54:57 10 205 AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL TOYOTA 16:56:18 +01:02:14