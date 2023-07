Sainz y cómo la Baja Aragón será muy importante para el Dakar de Audi

A pesar de que quedan varios meses hasta que comience la próxima edición del Rally Dakar a principios del año 2024, el equipo Audi ya está inmerso en el proyecto para asaltar la gloria en el territorio de Arabia Saudí. Para prepararse la carrera más dura del mundo, los alemanes están presentes en una de las pruebas más conocidas por el público español e internacional, que servirá como puesta en escena de las mejoras del vehículo.

La Baja Aragón verá cómo la tripulación al completo encabezada por Carlos Sainz tratará de sumar más sensaciones a los cerca de 1.500 kilómetros de pruebas que acumularon en unas jornadas previas a la disputa de la mítica carrera en Teruel. El español acudió a la rueda de prensa antes de subirse al coche y explicó la importancia que tenía en su programa de cara a un posible cuarto trofeo Touareg en enero.

"Esperemos que el coche se comporte bien, la pruebas que hemos hecho antes de la Baja Aragón son muy importantes de cara al Rally Dakar, y la única manera de ver que todo va por el buen camino es competir, no solo por el éxito, sino también por los pilotos, copilotos, hacer kilómetros, porque se siente todo mejor. Llegar a Marruecos con eso hecho, se va a notar para no tener sorpresas", dijo el madrileño.

Carlos Sainz también quiso agradecer todo el esfuerzo de la región por hacer posible que se lleve a cabo la carrera: "Mantenerla y mejorarla cada año es para agradecerlo, y deseo que sea un éxito deportivo. Para Audi, es un escalón más para llegar lo más preparados posibles para el Rally Dakar, nuestro objetivo aquí es aprender y rodar, porque en estas condiciones nunca he corrido una Baja Aragón, así que debemos hacer nuestro programa, aprender al máximo y ver dónde llegamos".

Además, el español ve este fin de semana como algo muy especial al estar delante de sus aficionados: "Especialmente para mí, porque no hay muchas oportunidades para correr en España, hace años que no compito en la Baja Aragón. Siempre es muy especial hacerlo en casa, la afición es ejemplar, y desde aquí solo me quedar agradecer al ayuntamiento y a la diputación, quizá se me olvida alguien, por hacer que sea posible una prueba de prestigio puntuable para el campeonato del mundo, pero sobre todo, por la historia que tiene detrás".

Como máximo rival tendrá a un Nasser Al Attiyah, que se llevó el último Rally Dakar con bastante facilidad después de los contratiempos en el equipo Audi: "Es bueno ver a Carlos [Sainz], Stephane [Peterhansel] y Nani [Roma] de nuevo aquí, es momento de compartir momentos, porque siempre estamos compitiendo en el Rally Dakar. Espero batir el récord de victorias de Nani, que están en cinco [risas], así que quiero hacer un buen trabajo e intentar ganar de nuevo".

"Hemos visto que el número de participantes en la Baja Aragón en España es impresionante, así que debo dar las gracias al presidente por hacer un buen trabajo y hacer de este rally uno de los mejores del mundo. También agradecer a Teruel y su presidente por apoyar este evento", concluyó el veterano qatarí de Toyota.

