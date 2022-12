Peterhansel cree que todos "tienen miedo de Audi" en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. El inicio del Rally Dakar 2023 está siendo muy diferente al que estábamos acostumbrados a vivir en el vivac en el resto de años, primero porque tanto equipos como pilotos han llegado con mucha antelación a la salida de la etapa Prólogo, y después, por la atención de gran parte del campamento a lo que puede hacer Audi con su RS Q e-tron E2 y el trío formado por Carlos Sainz, Mattias Ekstrom y Stéphane Peterhansel.

Este último estuvo en la rueda de prensa oficial, a la que acudió Motorsport.com, y dejó varios titulares muy llamativos sobre lo que será la carrera más dura del mundo. 'Monsieur Dakar' fue claro al decir que el fabricante alemán tiene un "coche para ganar", incluso aseguró que sus rivales tenían miedo por la historia que hay detrás de los cuatro aros de Sttutgart.

Cuando se le preguntó si iba a por el triunfo, el francés dijo: "Claro, siempre empiezo con el objetivo de la victoria, siempre es el mismo, tenemos un coche para ganar, el año pasado fue complicado por ser el primero [para Audi], pero hicimos un buen trabajo en el coche todo el año".

"Con mis compañeros estamos preparados para pelear", continuó el galo. "Los rivales son fuertes, y hay cinco o siete coches que pueden ganar, Nasser [Al Attiyah] es muy fuerte con el Toyota, lo mismo que Loeb, que es muy rápido, y en el equipo, está Carlos [Sainz] y Mattias [Ekstrom]".

"Veo que es la historia, el mundo tiene miedo de Audi porque hemos ganado muchas carreras en el pasado, incluso las 24 Horas de Le Mans, aunque el coche no es muy superior a los demás", explicó el piloto que más veces ha conquistado la mítica prueba del desierto. "Será interesante pelear en todas las carreras [en la temporada]".

Esas declaraciones chocan con las de Carlos Sainz, quien no quiere poner a Audi como principal candidato a la victoria. Sin embargo, el español, al conocer las palabras de su compañero en el equipo alemán, confió en la experiencia que tiene 'Monsieur Dakar': "Si lo dice Peterhansel, que es una persona prudente, y que lo que diga en el Dakar es que hay que tener respeto. No voy a decir nada, hay que esperar y ya veremos, no me voy a pronunciar, porque no sé dónde vamos a estar, y es un rally largo, que puede pasar cualquier cosa".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!