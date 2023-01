Peterhansel explica el escalofriante accidente con Audi en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Mizail-. La sexta etapa del Rally Dakar nos dejó una de las imágenes de la carrera más dura del mundo con el doble accidente de los Audi de Carlos Sainz y Stéphane Peterhsanel, quienes se despidieron de todas las opciones de ganar el Toruareg. Ese trofeo se escapa una vez más para Audi, el equipo que realizó una rueda de prensa para que el francés comentara lo que había pasado después de una jornada de descanso para él.

'Monsieur Dakar' se vio obligado a abandonar en Arabia Saudí después de que su copiloto Edouard Boulanger tuviera que ser evacuado por fuertes dolores en su espalda, quien fue trasladado hasta Alemania para recibir tratamiento de especialistas, como indicaron desde el conjunto germano, antes de conocer que se había fracturado la vértebra D5.

Peterhansel, tras las emociones de una dura especial para él, explicó cómo fue el incidente: "Todos sabéis que el inicio del Dakar fue algo complicado porque en el primer y segundo día perdimos bastante tiempo, unos 40 minutos en dos días, pero los días 4 y 5 no fueron tan malos, [fueron] mejores, y volvimos a la segunda posición a unos 20 minutos de Nasser Al Attiyah".

"Así que era necesario empujar de nuevo para darle caza e intentar ganar el Dakar. Por eso empezamos la etapa 6 de ayer con mucha motivación y las sensaciones eran muy buenas con el coche", comentó el galo. "Después de 200 kilómetros superamos a Carlos Sainz, y cuando lo superas sabes que tu velocidad es buena porque Carlos es rápido".

"Llegamos a la neutralización y era primero, él [Sainz] estaba detrás. Salimos de la neutralización, y tras 7 u 8 kilómetros tuvimos un accidente", reconoció el de Audi. "Durante el incidente, desafortunadamente, perdí la conciencia, apreté el acelerador al máximo [sin querer] porque mi pie estaba encima del pedal".

"Edouard [Boulanger] tiró del freno de mano y apagó el motor. Hicimos un 360º y cuando me desperté unos minutos después no recordaba qué había pasado, perdí la memoria unos cinco minutos antes del accidente, y durante los siguientes quince, no recordaba nada", contó de forma escalofriante.

"Cuando salí del coche vi a Edouard en el suelo con dolor detrás, y empecé a entender que tuvimos un accidente. Le pregunté rápidamente si sentía los brazos y las piernas y me dijo 'ok, sí, los siento'".

"El helicóptero llegó realmente rápido, y al mismo tiempo vi el coche de Carlos a unos 50 metros después de una gran bajada. Destruyó la suspensión, así que yo estaba realmente confundido, porque no conseguía entender qué había pasado", narró Peterhansel, muy preocupado.

"El dolor que sentía Edouard era muy grande, y el equipo médico de la organización se lo llevó en helicóptero al hospital, y después de media hora, un segundo helicóptero me llevó a mí al hospital para hacerme una revisión completa", desveló el piloto que más veces ha ganado el Dakar.

"Desafortunadamente, Edouard tiene una vértebra rota, la D5. Es una fractura muy estable, no es complicada, así que no es problemática, pero necesita una operación, así que volará mañana a Múnich para ser operado por un especialista", dijo. "Es joven, es una operación sencilla, así que se recuperará muy rápido, pero por supuesto, supone una gran frustración acabar la carrera de esta manera, especialmente por ser dos coches nuestros en un mismo lugar", explicó el francés de Audi.

"No fue el mismo accidente, sino el mismo sitio. No nos tocamos, yo volé, Carlos estaba detrás y saltó el mismo obstáculo. Se accidentó, tengo una sensación extraña, sobre todo cuando no recuerdas qué ha pasado, porque normalmente, tras un accidente, sueles recordar si has perdido el control o algo así, pero no lo recuero, quizá sea mejor así", asintió Peterhansel.

La decepción es evidente en el equipo alemán, pero son conscientes de que tienen un RS Q e-tron E2 capaz de todo: "Estoy muy disgustado por el accidente, y quiero pedir disculpas al equipo porque desde el inicio, excepto los problemas con los neumáticos, el coche fue perfecto".

"Es un vehículo que está listo para ganar o para luchar por la victoria. Estoy muy feliz por el rendimiento del coche, pero desgraciadamente, no ha sido posible obtener un buen resultado este año", dijo 'Monsieur Dakar'. "Esa es la situación. No es fácil de aceptar, pero así es".

"Acepto las reglas del juego. Sé que el Dakar es complicado, sabemos que cuando luchamos por la victoria necesitamos tomar ciertos riesgos, y este año, desgraciadamente, no ha sido nuestro año", expresó Peterhansel. "Tenemos que aceptarlo. Edouard se recuperará y estaremos listos para la siguiente batalla", concluyó.

