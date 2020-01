La pesadilla de Nani Roma en su estreno con Borgward en el Dakar

Al Wajh (Arabia Saudí).- El inicio de Dakar para Nani Roma ha sido de todo menos fácil. El piloto catalán y Dani Oliveras han sufrido problemas mecánicos en su Borgward 4x4 desde el comienzo de la especial de 319 que ha dado inicio a la primera edición en Oriente Medio.

Una mala conexión en el sistema del dashboard les llevó a configurar al revés el reparto de frenada, lo que les complicó la vida y llevaba siendo un quebradero de cabeza para el dos veces ganador del Dakar en las últimas semanas.

"No ha sido un inicio fácil, aunque creo que para nadie. Era una pista complicada, con muchas piedras, nos hemos perdido en un sitio que nos ha costado mucho. Luego ha habido un tema del coche, de cosas que no funcionan bien, sabíamos a lo que veníamos, a veces cuesta a veces aceptarlo cuando estás allí en medio y tienes cosas que no funcionan. Pero es parte del juego, del reto que me puse a mí mismo y nadie dijo que sería fácil", aseguró en el vivac, a 500 metros del Mar Rojo.

"Aquí el perderse y pinchar es parte de los raids, no podemos decir 'Si no hubiera pinchado o si no me hubiera perdido'. Hay cosas que tenemos que intentar afinar y cambiar. Es un tema de reglajes, sabemos qué coche que tenemos, que no es como los MINI y los Toyota, pero hay cosas que no te dejan correr como te gustaría. Tenemos que mejorar, que quedan dos semanas".

A la pregunta de Motorsport.com de si esos detalles son solucionables, respondió: "Hay cosas que se pueden solucionar y otras que ya no. Hay reglajes como el cambio de marchas que vamos muy largos, pero ya lo sabíamos cuando lo cambiamos en octubre/noviembre y el retraso de piezas era de seis meses, que es lo lógico. La sexta no la podía meter, porque me quedaba demasiada larga. Era decidir tener un cambio para solo 170 km/h o tener este, que corre más, pero que nos hiciera sufrir algo más en arena (llegamos a rodar a 198 km/h en Marruecos en pista dura)".

"No son miserias, son las realidades de los proyectos y yo acepté hacerlo. Con lo que tenemos, iremos".

Sobre la segunda etapa el Dakar, de 393 km (367 cronometrados), Roma advierte de la complejidad y la dureza del recorrido: "Mañana nos han dicho que habrá mucha más piedra que hoy, así que ¡Cuidado!, que hoy ya hubo muchos pinchazos. Pero vamos a mejorar, porque ya hemos localizado los problemas con los frenos. Es una carrera de progresión y de enseñarles a la gente de Borgward que hay posibilidades de hacer cosas. Por ahora tenemos lo que tenemos".