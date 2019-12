Nani Roma: "Me engañaría si dijera que salgo a ganar el Dakar"

Nani Roma (Folgueroles, Barcelona, 1972) es Dakar y el Dakar pierde fuelle sin él. A sus 47 años, tras la incertidumbre en X-Raid ante los recortes económicos de BMW, decidió embarcarse en una nueva aventura para este enero con la marca Borgward (12º en su debut en el rally en 2018) y el equipo Wevers Sport.

El catalán cuenta con Dani Oliveras (9º en moto en 2018 y segundo junto a Gerard Farrés en SSV en 2019) como copiloto y se subió por primera vez al 4x4 el pasado verano, antes de comenzar a trabajar intensamente en el proyecto en septiembre. A principios de octubre disputaron el Rally de Marruecos como su primera prueba de fuego, sufriendo algunos problemas mecánicos, pero acabando sextos en la general final. A finales de mes quedaron segundos en una Baja Portalegre que sirvió de laboratorio de pruebas y cambios de configuración.

La palabra que más repite Nani Roma en esta entrevista con Motorsport.com es tranquilidad. Sus 9 Dakar en moto y los otros 14 en coche le hacen ser capaz de plantear la carrera con un bagaje que pocos otros participantes tienen. Es consciente de la bisoñez de su proyecto y tiene claro que esta 42ª edición del rally más duro del mundo será una carrera de fondo.

"Vamos un poco al descubrimiento. No conocemos nada y vamos a verlas venir. No sé lo rápido que es o no, si es muy variado o no. Nosotros estamos hasta preocupados por el tema de consumos. Una cosa son pistas arenosas y otras duras, el coche consume un 10% más. A ver qué nos encontramos. Es para casi todos nuevo… A mí me gusta porque es otro ritmo, otra historia. Luego si te pasan cosas dices ‘Ojalá hubiera sido más corta la etapa’. Pero a priori, será muy chulo", apunta cuando se le pregunta por el recorrido en Arabia Saudí.

Roma, que fue 2º junto a Alex Haro el pasado enero en Perú, deja claro que ahora está ante un contexto distinto, con un equipo que no cuenta con los recursos de MINI o Toyota, pero que se ha dejado la piel en estos últimos cuatro meses.

"Yo creo que lo importante es ser consciente de lo que uno tiene y realista, no engañarse a uno mismo. A veces los deportistas tenemos tendencia a pensar ‘Si no digo que salgo a ganar, es un fracaso’. Para mí fracaso será no haber competido bien, ni haber dado el máximo. Nosotros hemos hecho el máximo a nivel de equipo, han hecho mucho más de lo que habíamos acordado y están preocupados porque nunca habían tenido un piloto top", reconoce.

"Yo les he dicho que no se preocupen, que esto es deporte y que sabemos a lo que jugamos. Yo a 3 km de la primera especial he roto un motor, ¡y qué le vas a hacer! El contexto es distinto y cuando probé el coche en verano por primera vez ya sabía a lo que iba. Ahora ninguna queja porque estamos contentos de lo que hemos hecho. Si la marca quiere jugar, vamos a disfrutar mucho".

Roma ve a los buggy de MINI X-Raid y a los Toyota como los favoritos, aunque reconoce que el equipo sudafricano puede estar un paso por delante después de haber ganado la última edición con Nasser Al Attiyah.

"Están los Toyota, que han dado un paso adelante y encima el hecho de ganar ayuda mucho. La marca aporta muchas más cosas después de que Nasser ganase este año. Los MINI, con Stephane y Carlos, estarán delante porque al buggy le favorece mucho la carrera, pero estarán solos. Tenían un tercer coche con opciones de correr y el tío lo dejó destrozado en la Baja Sharqiyyah. Esto es una putada. Si pinchas una vez, te quedan 500 km y vas cagado. Creo que Giniel de Villiers lo va a hacer muy bien también, Kuba Przygonski también, ha progresado mucho y este año ha corrido todo. El coche más robusto es el MINI 4x4. Estos son los que van a marcar la carrera, pero habrá que revisar la lista a mitad de carrera", vaticina.

Sobre sus propias expectativas, lo tiene claro: "No me va mal un rally así de largo. Pero nos engañaríamos a todos, a mí para empezar y a la gente, si dijera que voy a salir a ganar el Dakar. Empecé a trabajar en septiembre con este coche, hemos evolucionado muchísimo, pero aún no tenemos el coche para ganar. Es muy robusto, pero tenemos que seguir probando cosas. Cada día pasarán cosas, como vimos en Marruecos. Nuestro proyecto, si la gente de Borgward quiere, es para empezar a luchar a partir del año que viene. Tenemos un equipo de primera división, pero nos ha faltado tiempo y no tenemos los recursos económicos, ni la experiencia de MINI o Toyota. Lo importante es no ponerse nervioso".

Roma ya advirtió a Motorsport.com el pasado mes de abril que ASO (organizadora del Dakar) tenía que tomar medias y ponerse seria respecto a las trampas que algunos pilotos han cometido en los últimos años. La organización francesa se puso manos a la obra bajo la batuta de David Castera y ha implantado un sistema anti trampas impactante, en el que el roadbook será entregado de 4 a 6 etapas 15 minutos antes de la salida en la categoría de coches.

"Está muy bien, pero me cabrea que hayamos tenido que llegar a esto por la gente que hace trampas y para acabar con los mapmen. Si la gente hubiera sido honesta, todo estaba muy bien: los copilotos trabajaban, se apuntaban cosas en el roadbook… No deja de ser una putada si ASO comete un fallo, tendrán que ser ahora mucho más precisos, porque con cualquier error tendremos un lío de la leche. Tienen que afinar mucho. Al menos será para todos igual. Pero la putada es cómo y por qué hemos llegado aquí, pero lo bueno es igualar todo", apunta el catalán.

Roma estrenará un coche completamente nuevo a partir del 5 de enero en Yeda, mientras que su compañero, Ricardo Porem, usará el que él empleó en Marruecos. Desde entonces, el trabajo del equipo incluyó una nueva barra estabilizadora de detrás, modificaciones en los diferenciales y en las precargas. El experimentado piloto español tiene clara cuál es su palabra para este Dakar y la aplicará en cada jornada. La tranquilidad puede ayudarle a estar entre los mejores, de nuevo.