Un traspiés que pudo costar un Dakar

Yeda (Arabia Saudí).- El nuevo proyecto de SsangYong España en el Dakar tropezó unos pocos días antes de que Óscar Fuertes y Diego Vallejo viajaran a Arabia Saudí para su tercera edición juntos.

El piloto madrileño y el copiloto gallego estaban entrenando el 15 de diciembre en las dunas de Marruecos con un SSV cuando Fuertes se subió a lo alto del coche para sacarlo de un sitio donde se habían enganchado, resbaló, cayó y se rompió el menisco, el ligamento cruzado anterior y se hizo un esguince del ligamento lateral.

"De urgencia me volví para Madrid, hablé con un traumatólogo que es una eminencia, César Samper, y nada más aterrizar un día después me estaba operando. Me ha operado el menisco, el ligamento lo ha dejado sin tocar porque dice que la recuperación es muy larga. A partir de ahí, el día 19 estuve con un fisio porque tenía la rodilla muy hinchada. Voy cojeando porque es muy poco tiempo para una rehabilitación completa", comenta Fuertes a Motorsport.com,

"Me limita fundamentalmente en que no me voy a poder bajar en la arena porque ahí es muy inestable y eso podría provocar que la rodilla se girase otra vez porque no tiene la estabilidad necesaria. Puedo conducir con el pie derecho, pero hay una técnica en la que se usa el izquierdo y eso creo que no lo voy a poder hacer. Así que rezando para que la rodilla no se inflame".

Fuertes y Vallejo fueron 32º en su debut juntos en 2018 y 33º en 2019, aunque repitieron el tercer puesto en la categoría T1.3 (dos ruedas motrices gasolina) en ambas ediciones. En esta ocasión, ambos dejaron claro en la presentación de su nuevo Korando DKR que aspiran a acercarse a los 20 primeros.

"¿Si me va a cambiar la forma de plantearme el rally? No te lo puedo decir. Espero que no, Imagino que es una cosa que tenemos que ver día a día según me encuentre, las ganas que tenga de correr, si hay dolor o no. Hay que pensar que son muchos días. En otros deportes hay la opción de infiltrarte la rodilla, pero aquí no porque no es un momento concreto, son muchos días y eso puede hacer que sea casi peor. Si tengo la rodilla sin sensibilidad puedo hacer algún movimiento que no debo y en una carrera de 13 días es un fastidio", apunta el piloto español.

Un mal traspiés que puede costar un Dakar. Por el momento, estarán en la línea de salida del próximo 5 de enero, pero Fuertes y Vallejo tendrán que ver cómo aguanta la rodilla del madrileño etapas de más de 400 km.

