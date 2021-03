El ex copiloto de Thierry Neuville se ofreció a Sébastien Loeb

El lío del triángulo Sébastien Loeb-Daniel Elena-Prodrive se desató a mediados de semana de manera inesperada. El análisis post-Dakar del equipo británico –que este 2021 debutó en el rally bajo el nombre de Bahrain Raid Xtreme– no dio lugar a dudas y, según reconoció David Richards, su máximo responsable, la decisión estaba clara.

El enfado monumental de Elena (nueve veces campeón del mundo de rallies) era esperable, dado que su marcha del proyecto dakariano de Prodrive supone poner fin a 23 años de relación profesional y personal con Loeb.

El monegasco tildó de "cebolla" al coche de Prodrive y de "desestructurado" al propio equipo. "Habéis logrado romper 23 años de complicidad y que dudemos el uno del otro, además de separarnos. Os digo 'bravo'. Seb, no tengo nada contra ti, siempre te apoyaré, siempre seremos colegas. Te deseo suerte con tu futuro copiloto. Y a los ingleses, a Prodrive, os digo que no habéis entendido nada aún", soltó Elena.

Ambos –ganadores de 14 etapas desde 2016– regresaron el pasado enero al rally más duro del mundo, tras un año sin competir en él, enrolados en el proyecto británico con el BRX T1 4x4.

Pero el resultado no fue el esperado. Sufrieron varias averías desde los primeros días y tampoco estuvieron brillantes en la navegación. De hecho, llegaron a vivir una auténtica odisea en la etapa 6. Además, se vieron envueltos en una agria polémica con los comisarios por un fallo a la hora de respetar los límites de velocidad.

Ahora, el equipo y el propio piloto alsaciano tienen ante sí una compleja tarea: encontrar a un copiloto que entienda la nueva navegación del Dakar y que aporte un plus a Loeb y al equipo durante los próximos meses para preparar el segundo asalto.

Nicolas Gilsoul, ex copiloto de Thierry Neuville, que rompió lazos de manera inesperada con el belga días antes de empezar el Rally de Montecarlo 2021, reconoce que ha estado en contacto con Loeb. Ambos coincidieron en Hyundai Motorsport durante las dos temporadas que Loeb y Elena compitieron a tiempo parcial con la marca surcoreana.

"Debo admitir que este fue mi plan A durante un tiempo. He tenido contactos con Seb, pero desgraciadamente no seré yo. El momento no es el adecuado. Soy un tipo al que le gustan retos y sé exactamente lo que quiero hacer, pero aún no tengo experiencia en raids", comentó el copiloto en el medio belga DH Les Sports.

Así, descartado Gilsoul, la opción clara sin duda es la de Alex Wincoq, experimentado copiloto francés que se puso a la derecha de Nani Roma en la pasada edición del Dakar. Ambos quedaron quintos, a pesar de la baja de última hora de Dani Oliveras, con quien Roma había preparado todo desde el pasado verano para competir en Arabia Saudí.

No obstante, en las próximas semanas Loeb y Prodrive tendrán que tomar una decisión para empezar a trabajar esta temporada. ¿Quién será la nueva mano derecha del francés?

