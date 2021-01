Nani Roma estrena en competición su BRX Hunter: "Más que contento"

Nani Roma se ha estrenado en competición con su BRX Hunter T1, diseñado por Prodrive y desarrollado por el catalán desde octubre junto con Sébastien Loeb.

Después de perder a Dani Oliveras a pocos días del Dakar, Roma reconoce no haberse sentido completamente a gusto dentro del 4x4, pero sí está satisfecho del resultado logrado, a pesar de todo.

El veterano piloto español, que disputa su 25º Dakar este 2021, logró colarse 15º, a solo dos segundos de su compañero, Loeb, que cerró el top 10 y a 19 del ganador, Nasser Al Attiyah.

"Contento, ha sido muy, muy difícil. Realmente, me costaba mucho entender las notas al ser tan al sprint, no venía automático todo. Cuando Alex [Wincocq, su nuevo copiloto] me dice algo tengo que pensarlo, he dudado en varios sitios. Cuando ves todos los tiempos al final dices 'Tampoco está tan mal', estamos todos ahí", comentó a Motorsport.com.

"Más que contento, sinceramente, porque con el feeling que he tenido... ha sido muy, muy extraño al salir tan a fondo desde el principio. Ya mañana las notas vendrán con más margen, más despacio".

El domingo, en la primera especial larga, de Yeda a Bisha (en dirección sureste), de 277 km cronometrados, Roma saldrá dos minutos después del coche de delante –ya que del 12º al 20º se reduce el intervalo de salida de tres a dos–.

"No es lo ideal, pero tampoco sabemos cómo será exactamente, si será muy abierto o muy cerrado. Cuando ves la media parece rápida, por tanto igual no será mucha montaña. Tenemos a Stephane [Peterhansel] delante que no va mal, luego delante de él estaría [Vladimir] Vasilyev, que no es muy constante, pero es lo que hay. Sinceramente, cuatro o cinco segundos más por esta incomodidad sí podría haber ganado, pero acabamos de empezar y estamos aquí, así que tranquilidad", añadió.

Por su parte, Loeb comentó en sus redes sociales: "Últimos ajustes este mediodía con el Prólogo. Daniel y yo estamos listos para la batalla. Mañana comienzan las hostilidades con una especial de 277 km hacia Bisha".

Por delante, todo un Dakar en el que sus rivales, MINI y Toyota, les miran de reojo, sabedores de que Bahrain Raid Xtreme puede darles más de un susto, como el mismo Roma comentó hace unos días.

