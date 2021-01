Lorenzo Santolino, a un suspiro de cerrar el top 5 del Dakar 2021

Lorenzo Santolino toca con los dedos el sueño que lleva persiguiendo en los últimos tres años: acabar el Dakar. El piloto español de Sherco está completando una carrera casi perfecta en su tercera participación en el rally más duro del mundo, a pesar del complicado 2020 que sufrió.

El salmantino marcha sexto de la general, a solo 19 segundos del top 5 (que lo cierra Skyler Howes), a falta de una sola etapa para acabar el Dakar 2021: con 225 km cronometrados. Y reconoce que aunque es complicado tener todo controlado en un rally así, está contento con su rendimiento hasta este jueves.

"La verdad que muy contento de cómo está yendo todo hasta ahora. Es muy difícil tener las cosas controladas en el Dakar, pero de momento está saliendo todo bastante bien y me estoy encontrando bastante a gusto. La primera semana había muchos altibajos en la clasificación y la navegación propició muchos errores. Yo he conseguido estar regularmente en unas posiciones que me han permitido no estar mal posicionado para salir al día siguiente y no hacer grandes errores", comentó a Motorsport.com desde Yanbu.

"Hay veces que se podría correr más, pero voy intentando hacer un buen equilibrio entre rapidez y riesgo, y está yendo bien. Cuando he coincidido con otro pilotos de cabeza que llevaban un ritmo alto he intentado seguir con ellos mientras me viera cómodo. La verdad es que la estrategia de intentar ir con ellos en las zonas complicadas, donde hay otros con muchísima experiencia, me ha ayudado a incrementar mi ritmo y a rodar seguro".

Santolino logró igualar su mejor resultado en una etapa del Dakar en la quinta jornada, al acabar cuarto y en otras cuatro ocasiones se ha metido entre los 10 mejores del día. La última de ellas, este viernes, de Al Ula a Yanbu.

"La moto está funcionando perfectamente y está aguantando todo muy bien. Mañana, con la misma mentalidad y con ganas de afrontar la última etapa", asegura.

Analizando lo exigente que está siendo este Dakar para él, deja claro que la navegación ha aumentado en complejidad y que, a pesar de la mejora de la seguridad, sigue habiendo jornadas muy rápidas

"Está siendo un poco más fácil a nivel de navegación, al menos con muchas notas con mucha información, con cambios de CAP [rumbo expresado en grados], cambios de CAP a oblicuos, que cuando vas en la moto cuesta mantener un ritmo de velocidad alto y confirmar todo bien. Hay que adecuar un poco el ritmo. En general está siendo un Dakar bonito, aunque ha habido algunas etapas demasiado rápidas", asegura.

"Pero sí se han reforzado más la seguridad que el año pasado. Está habiendo muchos cambios de ritmo, de zonas rápidas a zonas sinuosas de navegación que te hacen aflojar. Eso sí, poca duna, kilómetros de dunas grandes hemos hecho pocos. Pero en general hemos pasado por muchos tipos de terreno y con distintos ritmos, aunque todavía haya zonas rápidas con bastante tiempo a tope".

