Laia Sanz debuta en coche junto a Lucas Cruz en la Baja Dubái 2021

Laia Sanz dará sus primeros pasos competitivos en cuatro ruedas en la disciplina de los raids este fin de semana. La piloto catalana, que ha completado los 11 Dakares en los que ha competido en moto de manera consecutiva, inicia así su nueva aventura con vistas a preparar su temporada en el Extreme E junto a Carlos Sainz y el equipo ACCIONA | Sainz XE Team.

A su derecha estará Lucas Cruz, copiloto habitual del bicampeón del mundo de rallies y también tres veces ganador del Dakar. El vehículo elegido es un Can-Am Maverick X3 del equipo South Racing que se engloba dentro de la categoría T4, vehículos ligeros.

La Baja Dubái supone la primera cita del Mundial de Bajas de la FIM, pero la segunda de la Copa del Mundo de Bajas de la FIA tras la disputa de la Baja Rusia a principios de febrero.

"Necesito hacer kilómetros y, aunque es una Baja y solo corremos dos días, me irá muy bien, será muy positivo. Estoy muy agradecida a Carlos Sainz por todo el apoyo que me está dando, y también a Lucas Cruz por acompañarme en este proceso de aprendizaje. Es un honor y un lujo contar con él en mi primera carrera. Tiene mucha experiencia y seguro que me enseñará y me dará muchos consejos", asegura Sanz.

"He podido hacer solo un par de entrenamientos con un Can-Am, pero es diferente del que pilotaré en Dubái, así que empiezo desde cero. Será mi primera vez en un buggy con un copiloto y casi todo será nuevo para mí, pero me gustan los nuevos retos y estoy muy motivada. Espero terminar satisfecha, haber aprendido a pasar las dunas con un buggy, a escuchar las indicaciones de un copiloto, a pilotar en arena…".

Los españoles lucirán el dorsal #218 y tendrán otros cinco rivales en la categoría T4. La participación en coches contará con un total de 20 vehículos internacionales y 10 nacionales, mientras que habrá 43 inscritos de motos y quad.

La cita en Oriente Medio contará con 426 kilómetros en total (386 cronometrados) y arrancará el próximo viernes 19 de febrero con 192 km cronometrados. El sábado será la segunda y última jornada, con otros 194 contra el reloj.

Las fotos de Laia Sanz en el Dakar 2021