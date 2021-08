KTM le ofrece a Petrucci un hueco en su equipo del Dakar

Petrucci, dos veces ganador de carreras en MotoGP, ha perdido su puesto en el equipo Tech3 para 2022, junto con su compañero de equipo Iker Lecuona, para dejar paso a los ascendidos desde Moto2 Raúl Fernández y Remy Gardner.

Petrucci declaró a Motorsport.com en una entrevista exclusiva durante el fin de semana del Gran Premio de Alemania que, en caso de perder su puesto en MotoGP, le gustaría pasarse al motociclismo de rallies y apuntarse a competir en el Dakar.

El jefe de competición de KTM, Pit Bierer, dijo a Motorsport.com que la marca apoyaría a Petrucci en una posible participación al Dakar.

"Es un buen chico, nos gusta mucho, nos gusta trabajar con él", dijo Beirer. "Nos gusta su padre porque le conocemos desde hace muchos años, cuando ya trabajaba con KTM. Si quiere pasarse a los rallies, seremos su socio seguro".

En la víspera del GP de Austria, Petrucci confirmó que KTM le ha hecho una oferta en firme para correr el Dakar en 2022, pero reveló que la marca cree que lo mejor sería que pasara el próximo año aprendiendo la disciplina antes de afrontar el legendario rally raid por primera vez.

Cuando se le preguntó si le habían ofrecido un contrato de rally con KTM, Petrucci dijo: "Es cierto y creo que fue una idea del señor [Stefan] Pierer [director general de KTM] y me lo propuso el sábado por la noche".

"Pensé que estaba bromeando, pero no era así. Empezamos a hablar y luego, hace dos días, Pit me llamó y me repitió más o menos lo que me dijo el sábado. Hay una opción que estoy valornado realmente en mi mente porque siempre quise correr allí".

"Me dijo: 'Estamos preparados para 2022', y añadió: 'Podemos enviarte allí si te gusta solo para ver el panorama y los paisajes, porque creemos que es bastante peligroso si vas allí para hacer la carrera y vas a por resultados [directamente]".

"Entonces tengo todo un año para hacer entrenamientos y hacer algunas carreras, y a partir de 2023 quizás ser más competitivo. Me sentí muy, muy feliz de saber eso. Es una de las opciones que tengo para mi futuro y desde luego que quiero agradecerles este tipo de opción".

El equipo Red Bull KTM de rallies cuenta actualmente con los ya ganadores del Dakar Toby Price, Sam Sunderland, Matthias Walkner y el recién fichado Kevin Benavides, ganador de la edición 2021 del rally.

Petrucci dijo a Motorsport.com en junio que el Mundial de Superbikes no era algo que estuviera considerando en 2022, ya que cree que los problemas que ha sufrido este año en MotoGP con su tamaño y peso solo se amplificarían en una moto de producción.