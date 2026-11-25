Dakar

¿Dos test antes del Dakar? Así ve Isidre Esteve el reto de Alonso: "Tiene un talento increíble"

Fernando Alonso volverá al Dakar en 2027 con Aston Martin y Marc Coma. Isidre Esteve valora en Motorsport.com España el reto de llegar con solo dos test, algo que conoce bien por su experiencia con el Hilux.

Pol Hermoso

Publicado: 25 nov 2026, 10:14

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Isidre Esteve sabe lo que es llegar al Dakar con más preguntas que kilómetros. Antes de la última edición recibió su Toyota Hilux en noviembre, hizo un solo test y se plantó en la salida con un coche que todavía tenía mucho por enseñarle.

Por eso, en un acto de Repsol dedicado a los combustibles renovables que utiliza su equipo en el rally, había una pregunta casi obligada. ¿Qué le parece que Fernando Alonso vuelva al Dakar con solo dos jornadas de pruebas?

"Está clarísimo que Fernando tiene un talento increíble", responde Esteve a Motorsport.com España. "Es bonito que venga a la carrera, que pueda disfrutar de ella. Creo que está en un equipo muy potente, en Prodrive". Y remata con un deseo bastante más sencillo que cualquier pronóstico sobre dónde puede acabar el asturiano. "Le deseo lo mejor, que disfrute del rally".

Alonso volverá en enero, siete años después de su debut. En 2020 acabó 13º con un Toyota Hilux y con Marc Coma a la derecha. El cinco veces ganador del Dakar en motos volverá a cantarle las notas, esta vez en el Aston Martin Dreadnought desarrollado por Prodrive. En el equipo también estarán Sébastien Loeb y Lucas Moraes, dos compañeros con mucho que aportar cuando toque afinar el coche en esos dos días.

Esteve descubrió en carrera cuánto le quedaba por aprender de su Toyota. Para esta edición, en cambio, pudo alargar las pruebas antes del Rally de Marruecos y trabajar en detalles tan específicos como la entrega de potencia, que necesita ajustar porque conduce con las manos. De aquel viaje se trajo además datos de puesta a punto para un terreno en el que, avisa, es fácil meterse por una pista paralela y donde la regularidad pesa mucho a lo largo de dos semanas.

A Alonso le esperan dos días para familiarizarse con su nuevo coche y dos semanas para descubrir cómo responde cuando el terreno empieza a complicarse. Esteve, que llega a Marruecos con más kilómetros y la tranquilidad de conocer mejor su Hilux, celebra que los dos vayan a coincidir allí. "Que esté con nosotros es un placer".

Más de Alonso en el Dakar:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Alonso, de 6 meses a 2 días de test: por qué el Dakar 2027 será más duro que el de 2020

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Alonso explica por qué es "cuestión de tiempo" que Aston Martin tenga un gran coche



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



14 h



Alonso explica por qué es "cuestión de tiempo" que Aston Martin tenga un gran coche





¡Ya hay fecha! La IndyCar anuncia su preventa en Barcelona y revela los precios



IndyCar



IndyCar



Barcelona-Catalunya



16 h



¡Ya hay fecha! La IndyCar anuncia su preventa en Barcelona y revela los precios





F1 Academy en Las Vegas: Campos conquista su primer título por equipos en la categoría



F1 Academy



F1 Academy



Las Vegas



3 d



F1 Academy en Las Vegas: Campos conquista su primer título por equipos en la categoría

Últimas noticias





¿Dos test antes del Dakar? Así ve Isidre Esteve el reto de Alonso: "Tiene un talento increíble"



Dakar



DAKR Dakar 15 min



¿Dos test antes del Dakar? Así ve Isidre Esteve el reto de Alonso: "Tiene un talento increíble"





Rovanpera avisa sobre el nuevo WRC de 2027: "Todo el mundo empieza de cero"



WRC



WRC WRC 1 h



Rovanpera avisa sobre el nuevo WRC de 2027: "Todo el mundo empieza de cero"





Se acerca la hora de la verdad para Colton Herta tras el rechazo de Cadillac en la F1 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Se acerca la hora de la verdad para Colton Herta tras el rechazo de Cadillac en la F1 2027





Brasil 2012: cuando Vettel se chocó pero se llevó el Mundial ante Alonso



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Brasil 2012: cuando Vettel se chocó pero se llevó el Mundial ante Alonso

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse