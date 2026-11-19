Fórmula 1 GP de Las Vegas

Alonso, de 6 meses a 2 días de test: por qué el Dakar 2027 será más duro que el de 2020

Fernando Alonso se plantea usar la primera semana del Dakar 2027 para probar. En Las Vegas explicó por qué llega tan justo y qué espera sacar de su regreso junto a Marc Coma.

Pol Hermoso

Publicado: 19 nov 2026, 18:00

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Foto de: Aston Martin

Fernando Alonso tuvo seis meses para preparar su primer Dakar. Para el segundo, su preparación se resume en dos días de test en Marruecos. Así que, si le sale como espera, el resto de las pruebas las hará con el cronómetro en marcha, durante la primera semana del propio rally.

Hace unas semanas, cuando se empezó a hablar de su vuelta, Alonso dijo que compaginar el Dakar con la Fórmula 1 le parecía casi imposible. El martes, Aston Martin confirmó que correrá en enero con el Dreadnought de Prodrive y que volverá a tener a Marc Coma a su lado. En el día de prensa del GP de Las Vegas le preguntaron si había hecho posible lo imposible. Alonso empezó por aclarar que sigue pensando lo mismo.

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"Creo que el Dakar de 2027 será un reto mucho mayor para mí que el de 2020. Entonces tuve seis meses de preparación. Fui a probar a distintos países, entre ellos Qatar, Namibia, Marruecos y Polonia. Fue un programa bastante amplio. Además, disputé dos rallies, creo que en Arabia Saudí", recordó.

"Ahora son dos días en Marruecos y para allá que vamos. Es un poco justo, pero al final decidimos, junto con el equipo, con Prodrive y con Aston Martin, que seguía siendo una buena experiencia para todos. Sobre todo para mí, porque no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. Esta vez no será posible, pero creo que es una inversión de cara al futuro, para acumular kilómetros y conocer mejor la prueba".

Enero le deja margen en el calendario de la F1, el coche le divierte y la experiencia le atrae tanto en lo profesional como en lo personal. La parte complicada empieza cuando toca decidir qué hacer con tan pocos kilómetros. En su debut, con Toyota y el propio Coma, acabó 13º de la general y llegó a ser segundo en la octava etapa. Esta vez, de entrada, se conforma con ir cogiendo el ritmo.

"Por la falta de preparación, creo que es uno de los mayores retos que he afrontado. Intentaré usar la primera semana para probar y, con suerte, la segunda para competir".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Los especialistas llevan años leyendo el terreno, las sombras y los cambios de luz. Alonso cree que ya fue competitivo en 2020, cuando llegó con unos cuantos miles de kilómetros de preparación, y tiene al otro lado del garaje un buen recordatorio de cuánto cuesta dar el último paso.

"Mi compañero ahora, Sébastien Loeb, es probablemente el mejor piloto de rallies de la historia. Ha intentado ganar el Dakar nueve o diez veces y todavía no lo ha conseguido. Soy consciente de lo difícil que es. Precisamente por eso me atrae, por eso me interesa y por eso quiero intentar ganarlo algún día".

Lo que Marc Coma ve en una mancha verde

¿Se está poniendo en peligro por llegar tan justo? "No", respondió. Le insistieron. "En absoluto". Cuando le preguntaron si le gusta pilotar hacia lo desconocido sin tener todo bajo control, Alonso habló de la diferencia entre llevar el coche por donde quiere y saber a qué velocidad conviene llegar a lo que viene.

"El coche lo controlo por completo. Lo que no controlo del todo es la velocidad a la que me acerco a los peligros", dijo. Y puso un ejemplo. Después de diez kilómetros a fondo en mitad de la nada, Coma distingue algo verde a lo lejos y le avisa. "Marc siempre me dice que, cuando hay algo verde, algo de vegetación, vienen baches".

Para quienes se han criado en los rallies, ese aviso ya forma parte de lo que ven por el parabrisas. Alonso todavía lo está incorporando a su repertorio mientras conduce. "Voy aprendiendo estas cosas gracias a su experiencia. Imagino que a otros pilotos les salen de forma automática porque ya han pasado por todo eso. Yo estoy aprendiendo muy deprisa en mitad de la carrera. Y eso, como piloto, me fascina".

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