El ingenio de Loeb con unas piedras para acercarse a Sainz en el Dakar 2024

Al-Ula-. Aunque Sébastien Loeb pudo recortar algo de distancia con respecto a Carlos Sainz en la Etapa 10 del Rally Dakar 2024, el francés no lo tuvo nada fácil, puesto que una serie de pinchazos y no disponer de la ayuda de ningún compañero le pudo haber costado caro. Sin embargo, el nueve veces campeón del WRC se las arregló y demostró una nueva faceta de multiusos para lograr quedarse a solo trece minutos del líder, a falta de dos especiales.

El galo sufrió unos pinchazos en una zona de montañas rocosas, y un problema con el gato hidráulico provocó que tuviera que recurrir a unas piedras para levantar el coche y seguir hacia delante, en lo que fue toda una heroicidad: "No pude recuperar todo el tiempo que quería por los problemas en el gato, fue en una sección en la que el coche se quedó en el aire, por lo que no podíamos subirlo y usarlo en la rueda izquierda, y la suerte fue que los dos pinchazos fueron en la [parte] izquierda".

"Encontré algunas piedras, las puse para levantar la parte trasera del coche y ponerla en el aire", relató el piloto de Prodrive. "Perdimos con los dos pinchazos sobre doce, o como mínimo, doce minutos, solo cambiando las ruedas, así que es frustrante dejarnos más tiempo, pero, al final del día, debemos estar contentos".

"Conseguimos [recuperar] algo de tiempo, estamos ahora a trece minutos del líder, y sabemos que mañana será difícil, una etapa con muchas piedras y mucho riesgo de pinchazos. Estaré solo, Carlos [Sainz] tiene a dos coches más a su alrededor, así que veremos lo que podemos hacer", dijo Sébastien Loeb.

La victoria en la etapa fue a parar a manos de su compatriota, Guerlain Chicherit, y aunque el del Bahrain Raid Xtreme consiguió acercarse a Carlos Sainz, afirmó que la jornada fue "una pesadilla" por todo lo que le sucedió, incluso en el enlace hacia el recorrido cronometrado, en el que también se detuvo y estuvo cerca de no llegar a tiempo para la salida.

"Ha sido una pesadilla. Esta mañana, he tenido una avería en el enlace, y después he pinchado dos veces la rueda izquierda. Hemos perdido varios minutos con la tontería, y son cosas que de por sí no deberían ocurrir, veremos qué dicen los tiempos pero ha sido una pesadilla", continuó. "Nada de gato ni de jack, y ya van dos veces. Es frustrante perder el tiempo así, somos incapaces de hacer 400 kilómetros sin pinchar dos veces, va a ser difícil".

