Entrevista

Dakar

De un solo test a un Hilux a su medida y más "maduro": así llega Isidre Esteve al Dakar 2027

Isidre Esteve cuenta a Motorsport.com España por qué le alivió saber que el Dakar volvía a Marruecos y qué ha cambiado en el Hilux del Repsol Toyota Rally Team para medirse a los mejores.

Pol Hermoso

Publicado: 25 nov 2026, 15:03

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Cuando Isidre Esteve se enteró de que el Dakar volvía a Marruecos, pensó en la puesta a punto del Toyota. Hacía apenas un mes que había corrido allí y, antes de la carrera, había alargado los test para adaptar el Hilux a su forma de conducir. De repente, todas aquellas horas de trabajo iban a servirle para preparar el Dakar.

"Cuando vimos que el Dakar se hacía en Marruecos sentimos cierto alivio", cuenta Esteve en una entrevista a Motorsport.com España durante una jornada de copilotajes organizada por Repsol. "Primero porque naturalmente se confirmaba que habría Dakar 2027, pero sobre todo porque, habiendo realizado el Rally de Marruecos hace apenas un mes, tenemos datos de puesta a punto del coche que nos van a servir para el Dakar".

La carrera saldrá de Portugal y disputará el grueso de la prueba en Marruecos, un reencuentro con la África en la que Esteve corrió en moto. Y aunque buena parte del recorrido será distinto al del rally que acaba de disputar, el catalán ya sabe cómo se comporta el Hilux allí. Hace un año habría firmado poder decir lo mismo antes de tomar la salida.

Un Hilux que ya responde como quiere Esteve

El Toyota Hilux de Isidre Esteve

"Lo recibimos en noviembre y solo hice un test", recuerda sobre su preparación para el último Dakar. "Fui al Dakar y había muchas cosas del coche que desconocía". Esta vez, al caerse Portugal de su programa, el equipo aprovechó para alargar las pruebas en Marruecos y trabajar en algo tan concreto como la manera en que el motor entrega la potencia.

Es ahí donde se entiende lo que significa para Esteve tener acceso a los datos del equipo oficial de Toyota. Puede partir del trabajo de una estructura que pelea por ganar carreras y, a partir de ahí, pedir que el coche responda de otra manera cuando acelera.

"Al conducir con las manos, la entrega de potencia tiene que ser distinta, pero al menos tenemos esa potencia", explica.

"Tenemos un campo abierto donde podemos jugar y adaptarlo a mí, gracias a que ha habido un desarrollo previo".

Ese trabajo de puesta a punto convive con el que lleva años haciendo el Repsol Toyota Rally Team con los combustibles renovables. En la jornada con la prensa, Repsol puso el foco en un desarrollo que volverá a pasar por el examen del Dakar, con el combustible con un 70% de componente renovable y el lubricante renovable a los que se refirió Esteve. En enero tocará ponerlos a prueba en el mismo Hilux con el que el piloto quiere acercarse a los mejores.

Una pista paralela basta para complicarte el día

Isidre Esteve, Repsol Toyota

Si le das a elegir, Esteve se queda con una pista bien definida, de esas en las que puede atacar con el Toyota. Cada vez se encuentra más cómodo en las dunas y cree que la piedra marroquí castiga menos los neumáticos que la saudí. Lo que le preocupa es lo fácil que resulta coger una pista paralela cuando el ritmo aprieta. Y con "cerca de 23, 24 pilotos oficiales", calcula, va a apretar desde el principio.

"Creo que va a ser un Dakar en el que hay que estar muy atento y, sobre todo, pensar que van a ser dos semanas de carrera y que hay que buscar una regularidad si queremos estar al final bien clasificados", apunta.

Ese "al final" importa. Cuando habla de su objetivo, Esteve habla de verse entre los 20 o 22 primeros, mezclado con los pilotos de fábrica después de dos semanas, cuando ya no queda ninguna etapa para recuperar el tiempo que se te fue por aquella pista paralela.

Hace un año llegó al Dakar con un test y descubrió en plena carrera todo lo que aún le quedaba por aprender del coche. Ahora vuelve a un terreno conocido con un Hilux que ha podido hacer un poco más suyo. "Nos pilla en un momento más maduro con el coche", dice. En Marruecos, donde habrá que decidir muchas veces cuándo apretar y cuándo levantar, esa confianza también cuenta.

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