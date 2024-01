Sainz, eufórico tras ganar el Dakar 2024: "En la última bala"

Yanbu-. Carlos Sainz hizo historia al cosechar su cuarta victoria en el Rally Dakar en la edición de 2024, y lo hizo de una forma apoteósica, con toda su familia viendo cómo cruzaba la línea de meta tras completar la última etapa de la carrera más dura del mundo. El español consiguió batir a todos sus rivales para hacerse con el trofeo Touareg, uno que supo a gloria después de conquistarlo con un proyecto tan "valiente" como ambicioso con la tecnología del RS Q e-tron.

El madrileño finalizó en lo más alto del podio después de una feroz lucha con Sébastien Loeb, quien se tuvo que conformar con la tercera plaza, y en el momento de bajarse del coche recibido por los aplausos de todos sus mecánicos e ingenieros. Y Motorsport.com le preguntó sobre lo que significaba esta gesta: "Fue una victoria en una una edición muy competida, con un coche muy especial, con la cuarta marca [con la que consigue el triunfo]".

"Significa mucho para mí, y también hacer historia con este tipo de coche me alegra mucho por Audi, en la última bala que teníamos lo conseguimos, y estoy encantado, hay que agradecerles la confianza, esto ya está", explicó el madrileño muy emocionado.

En el momento en el que se le preguntó si había sido el Dakar el más especial para él, dijo: "Ha sido tremendamente duro, el resultado así lo dice. Lo hace especial el coche. Fueron unos inicios muy difíciles, venir de una lesión, con dos vértebras fracturadas, recuperarme y estar aquí ganando es una satisfacción y para mí formar parte de está nueva historia que ha conseguido Audi en esta carrera, muy contento de participar en ello y agradecido a todos".

La estrategia pudo ser una de las claves que dieron el triunfo al madrileño en esta carrera, aunque la suya fue la de "correr más que los demás", además de que se mostró muy contento por ver a su familia celebrando con él.

"No lo he visto bien porque había mucha gente y había visto a mi mujer esta mañana, pero no me habían dicho nada de que iban a venir, te puedes imaginar que es un orgullo que mi familia esté aquí, que vean esto y que vean el trabajo que hay en casa y que ellos viven de primera mano que casi siempre tiene recompensa", concluyó el piloto español.

Photo by: A.S.O. #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

