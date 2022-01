Sainz: "Es gravísimo que no se haya corregido el error del roadbook de la etapa 1"

Carlos Sainz terminó la sexta etapa del Rally Dakar 2022 con más problemas en su Audi RS Q e-tron por el fallo de un amortiguador, el segundo de manera consecutiva en dos días, y tuvo que recibir la ayuda, de nuevo, de Peterhansel en el km 55.

El madrileño y su copiloto, Lucas Cruz, volvieron a perder más tiempo en los 347,57 cronometrados antes de llegar al ecuador de la prueba de motor más dura del mundo. Sainz comenzó la jornada con buen ritmo tras arrancar 16º, pero los contratiempos mecánicos persistieron en su vehículo.

"La etapa fue otra vez dura porque a los 40 km de iniciar ya noté otra vez algo raro en el amortiguador", explicó el español. "Fue un problema de montaje, ayer con las piezas nuevas, se hizo deprisa y corriendo. Se ve que hubo un problema, he perdido el aceite del amortiguador y me he quedado sin él".

"He tenido que esperar a Peterhansel", dijo tras llegar a la meta. "Tenía un amortiguador de recambio esta vez, lo cambiamos, pero luego con tanto polvo era imposible adelantar. He pasado a algunos coches y al final tuve un problema con una rueda, la perdí, menos mal que no pasó nada y pudimos seguir para acabar la etapa".

El piloto del Audi #202 afrontará la segunda mitad del Dakar con cerca de cuatro horas por detrás del líder, Nasser Al-Attiyah, que aventaja en más de 50 minutos al otro Toyota de Yazeed Al Rajhi. Sainz hizo balance de la primera semana de competición y comentó lo complicado que estaba siendo.

" Es duro porque ya el primer día empezamos con una situación, desde mi punto de vista, inaceptable", afirmó. "En frío, sin el calor y la tensión, y analizando claramente, había un error en el roadbook claro".

"Que no se haya hecho nada y no se hayan tomado medidas para detener la carrera antes o anular esa parte me parece una cosa gravísima, y algo para mirar de cara al fututo, porque no puede ser".

El dos veces campeón del WRC sufrió desde el primer día porque, al igual que otros pilotos, perdió mucho tiempo en uno de los puntos de señalización del roadbook. Sin embargo, es Sainz era consciente de que esta edición iba a ser más una prueba con el nuevo vehículo de Audi que una batalla cuerpo a cuerpo con los favoritos.

"Estoy contento, salvo por los problemas. Los hemos tenido donde menos esperábamos y creíamos que los tendríamos en otra parte del coche, como el software, batería, etc., y al final estamos teniendo contratiempos en un amortiguador, que no deberíamos de tener y creo que lo vamos a solucionar".

"Todavía queda mucho, pero, de momento, contento", zanjó el tres veces campeón del Dakar.