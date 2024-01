Sainz, un líder cauto del Dakar 2024: "Pasando días sin grandes errores"

Riyadh-. La temida Etapa 48 Horas del Rally Dakar 2024 iba a preparar grandes sorpresas, como el 'KO' técnico de un Nasser Al Attiyah que se quedaba parado durante horas en las dunas del Empty Quarter, con lo que sus opciones de ganar su sexto trofeo Touareg se iban al traste. Sin embargo, todo fueron sonrisas en el lado de Carlos Sainz, que, a pesar de no llevarse el triunfo en la especial de 549 kilómetros, terminó segundo y conserva el liderato de la clasificación general.

El madrileño llegó al inicio del recorrido con opciones de recortar diferencia con respecto al hasta entonces líder, Yazeed Al Rajhi, pero con su accidente, el saudí quedó fuera de carrera, cediendo inmediatamente la cabeza al de Audi. Con calma y entereza, el tres veces ganador de la prueba, surcó las dunas del desierto de arena más grande del planeta y le endosó veinte minutos a su perseguidor en el global, Mattias Ekstrom.

Por lo tanto, el español solo podía tener palabras de felicidad tras la primera parte de esta cita en Arabia Saudí, aunque consciente de que no está todo decidido: "Ha sido una especial difícil, hemos sobrevivido. Llegamos líderes al día de descanso, lo que es un buen balance de primera semana, y ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día con humildad, y tratando de seguir pasando etapas sin grandes errores, a ver qué pasa".

"Hoy me he quedado atascado en unas dunas y he perdido unos minutos. Este par de jornadas en las dunas ha sido positivo", continuó el bicampeón del WRC. "Si alguien me hubiera dicho que llegaría líder al día de descanso me habría dado con un canto en los dientes, pero queda una semana por delante y la carrera sigue abierta".

Lo mejor para Carlos Sainz fueron las más de dos horas que el qatarí perdió, y aunque tiene margen con respecto a su compañero sueco, no se ha de descuidar de Sébastien Loeb, quien se llevó su victoria 25 de etapa en la historia del Rally Dakar, con lo que es el séptimo piloto, empatado con Hiroshi Masuoka. El galo se encuentra a poco menos de media hora de distancia del líder de la clasificación general, con lo que son ellos tres los posibles candidatos a ganarse el derecho a ser el próximo ganador del Rally Dakar.

