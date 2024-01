Sainz lidera en el Dakar y cita la mentalidad del 'Cholo' Simeone

Al Duwadimi-. La segunda especial del Rally Dakar 2024 estuvo llena de noticias, y una de las más importantes fue la de la victoria de Stéphane Peterhansel para igualar a Ari Vatanen como el piloto con más triunfos de etapa en la carrera más dura del mundo. Sin embargo, en lo que concierne a la actualidad, el nombre a tener en cuenta era el de Carlos Sainz, que se puso como líder de la clasificación general.

El español consiguió una meritoria segunda posición en el arranque de la cita en Arabia Saudí, aunque tenía que demostrar que su ritmo seguía en la jornada siguiente, una de 463 kilómetros cronometrados hasta el campamento de Al Duwadimi. Una vez que se bajó de su Audi RS Q e-tron y terminar en la octavo en la etapa, aseguró que no esperaba una navegación tan difícil y complicada, y citó al 'Cholo' Simeone para seguir con fuerza.

"Fue más o menos lo esperado", dijo el madrileño a los medios que hablaron con él, entre los que se encontraba Motorsport.com. "No me esperaba que fuera tan difícil de navegación, muy complicada. Hemos sufrido bastante para ir encontrando los muchísimos cruces, muchísimos cambios de rumbo, pero lo importante es que vamos liderando".

"Si me lo hubieran preguntado al empezar la carrera ir delante lo hubiéramos firmado, con lo cual positivo, buen día para Audi, liderando la carrera y la victoria Stéphane [Peterhansel]", reconoció el español, quien hizo el símil futbolístico. "De momento el coche está respondiendo bien, y hay que tratar de seguir pasando día a día, como dice el 'Cholo' [Simeone, entrenador del Atlético de Madrid] partido a partido, día a día".

"Día a día, ver cómo es la etapa de mañana, intentar acabar mañana sin problemas", continuó el piloto de Audi. "Solo va a haber dos horas para trabajar con el coche, y a ver si mañana, saliendo de atrás, podemos hacer una buena etapa y recuperar algo de tiempo".

Cuando se le preguntó sobre si se guardará algo de cara a las próxima etapas para ver cómo gestionan las diferencias sus rivales, afirmó: "Hay poco que guardar, si empezamos a guardar ya... Hay que tratar de llegar sin problemas, es prioritario, pero me guardaré lo que me he guardado ayer y hoy".

Además, Carlos Sainz tuvo tiempo de felicitar a su compañero de equipo por igualar a Ari Vatanen en número de victorias de etapa en el Rally Dakar con 50: "Solo un fuera de serie como él lo puede conseguir. Es una garantía, es tan, tan sólido, conoce tan bien esta carrera que siempre hay que contar con él".

