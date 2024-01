Peterhansel iguala el récord histórico de Ari Vatanen en el Dakar

Al Duwadimi.- El mundo entero ha de rendirse ante Stéphane Peterhansel, quien a sus 58 años igualó el récord histórico de más victorias de etapa en la categoría absoluta de coches. El listón estaba en las 50 de Ari Vatanen, que dejó en la cuarta especial de la edición de 2004 en Er Rachidia, y el galo pudo alcanzarle en sus 'Bodas de Plata' en el Rally Dakar.

"Creo que todavía estoy traumatizado por la segunda etapa del último Dakar", dijo al terminar la etapa de 462 kilómetros hasta llegar a Al Duwadimi. "No arriesgamos ni lo más mínimo conduciendo y, a pesar de ello, hemos tenido dos pinchazos en los últimos treinta kilómetros. Dos pinchazos inexplicables".

"Realmente no íbamos rápido, y cuando Hołowczyc me adelantó, yo ya no pude seguirle. No tengo el libro de instrucciones para conducir un coche pesado sobre piedras", comentó a la organización piloto el francés sobre lo que fue la victoria con la que llega al medio centenar en la carrera más dura del mundo.

El finlandés fue un duro rival a batir para Stéphane Peterhansel, puesto que su marca permaneció sin demasiados contrincantes hasta que el propio miembro del conjunto germano y Nasser Al Attiyah, además de Carlos Sainz, se aceraban a las 50. Los ahora empatados al frente de la clasificación general de triunfos en especiales del Rally Dakar tienen una ventaja de tres victorias, o cuatro si se tiene en cuenta un posible error en la contabilidad en la quinta de la edición de 2009 en la que presuntamente venció Giniel de Villiers, y ocho en comparación con el qatarí y el español respectivamente.

En su momento, Ari Vatanen aseguró que fue muy bueno lograr el trofeo Touareg, aunque un accidente en Sudamérica pudo haber cambiado su historia, según narró en una entrevista con Red Bull: "Fue un bonito ganarlo la primera vez, pero lo asombroso fue simplemente empezar como si acabara de volver a la vida. Tras el accidente de Argentina, pensé que todo había terminado, pero pude volver. He tenido grandes victorias y momentos muy difíciles. La vida está hecha de ambos. Y necesitas ambas para seguir sintiéndote humano".

