Sainz detalla el accidente que le hizo abandonar el Rally Dakar

Haradh-. La vida de Carlos Sainz en el Rally Dakar 2023 se complicó cuando en la sexta etapa sufrió un fuerte accidente junto a Stéphane Peterhansel, en el que su coche quedó seriamente dañado, aunque no se rindió y reemprendió la marcha para intentar finalizar la carrera más dura del mundo. El español perdió todas las opciones de conseguir su cuarto trofeo Touareg en ese instante, pero su mala fortuna no acabó, puesto que un día después se paró a prestar ayuda a su compañero Mattias Ekstrom, que era el único de los Audi con opciones serias de plantar cara a Toyota y BRX [Bahrain Raid Xtreme].

Cuando todo parecía ir bien con la victoria en la octava especial, una penalización por exceso de velocidad en una zona de 30 km/h le privó del triunfo, que fue a parar a manos de Sébastien Loeb. Sin embargo, lo peor llegaría en la novena etapa, cuando otro accidente en el kilómetro cinco dañó la estructura del chasis monocasco de fibra de carbono y quedó destruido, con lo que no pudo volver a correr.

El español atendió a la prensa citada en el motorhome de Audi, entre la que se encontraba Motorsport.com, y narró cómo fue el vuelco que le obligó a decir adiós al Rally Dakar: "El cuerpo [está] dolorido después del pseudo aterrizaje duro. Han sido días también de impactos, y es normal cuando te das golpes así".

"Este así [han sido] 28G, y es un golpe fuerte. Al principio tenía bastante dolor, donde me dolía de antes, pero al final se me ha ido pasando poco a poco, y estoy mejor ahora", continuó el español. "Una decepción, pero lo es para Lucas [Cruz, su copiloto], para mí, todo el equipo Audi teníamos mucha ilusión y ganas, me recuerda un poco a los inicios de Volkswagen, que fueron muy duros y luego vino todo seguido".

"Espero que tengamos esa oportunidad de poder luchar en un futuro para intentar ganar esta carrera con un coche tan tan complicado y un reto tan completo como este", aseguró Carlos Sainz, quien contó con detalle cómo fue el cómico momento del helicóptero, uno que no quiere calificar como gesta.

"No es ninguna gesta, y lo digo con todo el cariño y el aprecio. Las circunstancias han sido como han sido, a mí me dolía, al médico le he pedido que se esperase un poco a ver si se me pasaba", dijo el madrileño. "La verdad es que ha sido muy cariñoso y me ha insistido que desde su punto de vista debíamos ir al hospital. Después de estar veinte minutos o media hora entreteniéndole, al final ha insistido y he dicho, 'si el médico te dice que tienes que ir al hospital, vas', y a los diez minutos de estar en el helicóptero, el piloto ha tenido que aterrizar porque el piloto no podía pilotar y a la vez poner las coordenadas del hospital".

"Ahí ha aterrizado el helicóptero, yo me he girado y le he dicho, 'yo quiero intentar llevar el coche al service', y luego esta noche, [si] me encuentro mejor y me duele menos…", expresó Sainz. "Pero no tiene más, sinceramente, creo que es lo normal intentar traer el coche e intentar seguir, y eso es lo que hemos hecho. [Lo] Han reparado los mecánicos, hemos venido, pero al llegar aquí el coche ya no tenía arreglo, de verdad, que no le doy ningún valor a eso".

"Dunas hay infinidades, de esas pasamos 70.000 durante el rally, y hoy, obviamente, he juzgado mal la velocidad, he pensado que detrás no había ese agujero. De hecho, dos metros más a la izquierda no lo había, y dos metros a la derecha sí, es culpa mía y de nadie más", insistió Carlos Sainz.

'El Matador', satisfecho y decepcionado a partes iguales por sus grandes actuaciones que no dieron frutos, indicó que habría seguido compitiendo de haber podido reparar el coche para seguir el desarrollo del Audi: "Hubiésemos continuado, con las ganas de seguir aprendiendo, de conocer un poco mejor el Empty Quarter".

"Yo siempre digo que después del Dakar se abre el periodo de reflexión personal donde uno tiene que analizar un poco todo que tal ha ido. Siempre digo lo mismo, se abre mi periodo de reflexión, volver a casa, pensar, recuperar este par de semanas que necesitas siempre después de un Dakar, y más si ha sido tan accidentado como este", afirmó Carlos Sainz ante los medios de comunicación.

"Después, pensar un poco de hacer planes, ver qué quiere hacer Audi, qué planes de futuro hay, y ya habrá tiempo de decidir. La suerte o la mala suerte, lo bueno o lo malo del Dakar, para unas cosas buenas y para otras malas es que hay tiempo, tienes un año, y solo tienes una oportunidad", indicó el español.

Carlos Sainz volará de regreso a España durante la jornada del miércoles, y a pesar de irse antes de tiempo a casa, saca cosas positivas tras su séptimo abandono en el Rally Dakar: "Iniciamos el rally muy bien. Para nosotros la rotura de la rótula, que fue inesperada y que nos dejó un poco descolocados, porque nadie en el equipo lo esperaba, vino en un momento en el que estábamos liderando la carrera, y liderando esa etapa además, ganándole tiempo a Nasser [Al Attiyah] en esa especial", comentó el de Audi. "Eso fue lo que realmente nos trastocó, pero creo que hemos ido con buen ritmo".

"Como ayer, que sin el problema del límite de velocidad podíamos haber ganado una etapa más. Pienso que hemos ido bien, pero las cosas no nos han acompañado y no han ido como queríamos, y desde ese día hemos tenido que ir ahí, el Dakar es una carrera que se gana más yendo a la defensiva que yendo al ataque", aseguró el tres veces ganador del Touareg.

