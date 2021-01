Sainz: "No podemos estar contentos con esta primera semana"

Aunque llevan dos victorias de etapa y cuando no se han perdido han demostrado un ritmo a la altura de los tres mejores, Carlos Sainz y Lucas Cruz acaban la primera semana del Dakar 2021 a 40 minutos del liderato de sus compañeros Stéphane Peterhansel y Edouard Boulanger.

Después de ganar la etapa 6 de este jueves, de Al Qaisumah a Ha'il, con 348 km cronometrados y la mayor parte del recorrido en arena, Sainz dejó claro que no están donde querían estar tras la primera mitad del rally.

"La etapa de hoy fue más en arena y en pistas arenosas, así que no demasiado difícil en cuanto a la navegación, no había muchas zonas donde te pudieras perder y todo fue bien", comentó en la meta.

“Hoy no hemos tenido básicamente ningún problema, ha ido todo bien. La etapa era todo rumbo, no había muchos cruces, pero sí arena y dunas. Hemos llevado un buen ritmo y contentos al menos de hacer una etapa limpia".

Cuando se le preguntó por cómo ha sido esta primera semana del segundo Dakar en Arabia Saudí para él, Sainz volvió a subrayar que deben analizar lo ocurrido tras el cambio de filosofía de la organización a la hora de crear el libro de ruta.

"He perdido un día 30 minutos, otro día otros 30 minutos y otro, seis… así que más de una hora. No estamos muy contentos, ni Lucas, ni yo, de lo que hemos estado haciendo, creo que podemos hacer un trabajo mejor. No podemos estar satisfechos con esta primera parte del rally, a pesar de que el ritmo es bueno", apuntó.

"Es sobre todo, no en la navegación como hoy, sino cuando hay muchas intersecciones, muchos plateaus con muchas pistas y estos Way Points [puntos de paso] escondidos y demás… no lo entendimos muy bien y tenemos que analizarlo con mucho cuidado porque es una filosofía diferente del libro de ruta".

"Creo que el mejor día de estos seis primeros quizás sea hoy, pero los peores son el resto de días en los que hemos perdido muchísimo tiempo con la navegación. No ha sido fácil".

La victoria en la etapa 6 sitúa a Sainz ya con 38 triunfos en toda su trayectoria en el Dakar, solo por detrás de Ari Vatanen, Peterhansel y Nasser Al Attiyah.

