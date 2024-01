Barreda tiene la "decisión tomada" sobre su retirada tras el Dakar 2024

Riyadh-. La aventura de Joan Barreda en el Rally Dakar 2024 terminó antes de tiempo y certificó su séptimo abandono en las catorce participaciones en la carrera más dura del mundo. El de Torreblanca dio por finalizada su etapa en la 46ª edición de esta cita, en la que es toda una leyenda con sus victorias en especiales, y después de su retirada, visiblemente emocionado por el hecho de tener que decir adiós, habló con los medios en el vivac, entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Uno siempre quiere hacerlo lo mejor posible pero más allá de eso [abandonar], cuando ves la decisión de retirarse de una carrera, el balance que saco es más que bueno", explicó el español, que hizo una bonita reflexión después de dejar huella en la cita por el desierto. "Si me lo dicen hace catorce años que iba a hacer todo esto, hubiera dicho que es imposible, el Dakar y todo me ha cambiado la vida, y estoy enormemente agradecido, además, lo digo siempre, nunca lo he negado".

El castellonense recibió la inevitable pregunta de si será su última vez en el Rally Dakar, y respondió con un contundente: "No puedo decir nada porque tengo contrato con Hero, pero la decisión está tomada. No puedo decir nada".

Sin embargo, Joan Barreda, más que eso, fue muy reflexivo en su encuentro con los periodistas, y cuando se le preguntó si ponía algún reproche a su trayectoria, dijo: "Es que sacar un reproche... no haber podido ganar. Yo estoy seguro de que no he podido ganar gracias a mi estilo, a lo que nunca he renunciado, a mi esencia".

"Hubo años en los que tenía mucho nivel, con mucho trabajo detrás, pero optaba por correr con el equipo con el que estaba, seguir con ellos, con su línea", continuó. "Si me arrepintiera de eso, estaría diciendo a mis amigos y mi familia que no soy así, como digo que soy cada día y como ellos me quieren. No me arrepiento de nada, al revés, estoy contento de haberme marcado mi forma de ser, mi esencia".

El de Torreblanca, ni confirmó ni desmintió que se le vería en el campamento del Rally Dakar, y aseguró que espera estar de vuelta: "Esperemos que sí, al final todo esto va por las venas, uno lo lleva dentro y está claro que dentro de unos meses empezará a picar todo y querrás hacer cosas seguro que haremos cosas, vamos a ver".

"Lo que tengo claro y siempre he dicho es que me gustaría que el día que decidiera parar, que hiciera cosas que realmente me motivaran, no aquellas que estás más necesitado de hacer", explicó. "He currado como un cabrón a muerte, paro aquí, pero hago eso".

El piloto español aseguró que era todo un honor haber sido uno de los pilotos más conocidos de la historia de esta carrera, y reconoció con orgullo que fue uno de los que "cambió un poco" esta modalidad: "Aparece mi nombre y se sorprenden, 'este es aparte'. Eso es lo que te da, que te vean como alguien que ha marcado, se siente ese respeto entre los pilotos y es lo que más le llena, más allá del resultado, que te vean como alguien que esa locura que tenía hace doce años y que era el piloto que era el piloto diferente a los demás que decían, 'dónde va ese'. Al final ha siendo todos así, es un poco lo que han visto en mí, el piloto que cambió un poco este deporte".

Sobre lo que le pasó en su abandono, Joan Barreda afirmó que fue un problema mecánico lo que le privó de poder terminar el Rally Dakar como le hubiera gustado: "Hemos salido sobre el kilómetro 515, en la mañana a la especial, veníamos tras coger a 'Nacho' [José Ignacio Cornejo], que venía un minuto delante, y por detrás de él, en una duna grande que hemos subido, había una zona grandes, así como de escalones, donde la moto sufre más, y ahí ya se ha ido el embrague".

"La moto se ha quedado acelerada y sin moverse, no avanzaba ni para atrás", continuó. "Pensaba que era más problema del embrague, y he decidido esperar a que se enfriara. Después, cuando se ha enfriado, el motor giraba, pero no arrancaba, había algún problema de la calentura, el motor no giraba, y después se ha ido la batería. No había nada que hacer".

En el momento en el que se le preguntó sobre qué sintió en ese momento, contestó: "He sentido mucha pena, porque, al final, estás ahí luchando contra todos los problemas, y justo también ayer, que volvía a sentirme rápido, apretar, a tener ese punto de agresividad, pero seguro también. Al final tenía en la cabeza que quedaban seis días por delante, que el Dakar no estaba fácil, pero que se podía arreglar la cosa un poco".

"[Siento] Pena, porque tras la paliza de ayer para salir por la mañana... pero las carreras son así, la vida es así, el equipo lo ha dado todo, han hecho un trabajo muy bueno hasta hoy. Hay que estar contento", sentenció todo un mito del Rally Dakar como es el de Torreblanca.

