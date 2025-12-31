Rally Dakar 2026: los favoritos en la categoría de motos

Los favoritismos en las motos en el Rally Dakar está dominada por KTM desde principios de este siglo. El fabricante austriaco logró 18 victorias consecutivas entre 2001 y 2019, antes de volver a ganar en 2023 y en 2025. Mientras tanto, KTM no ganó el rally raid solo en cuatro ocasiones: en 2020, 2021 y 2024, años donde Honda se hizo con la victoria, mientras que la marca hermana de KTM, GasGas, logró ganar la edición de 2022.

Con el vigente campeón Daniel Sanders en sus filas, KTM parece ser la gran favorita de antemano para ganar también el Dakar 2026 en la categoría de motos. El estadounidense, que se convirtió en el 17º ganador diferente en motos el año pasado, también se aseguró el título mundial.

En el equipo de fábrica de KTM, Sanders tendrá la oposición del experimentado Luciano Benavides y del joven Édgar Canet. Este último triunfó en la categoría Rally2 del Dakar en 2025 y también se llevó el título del W2RC en esa categoría y posteriormente fue ascendido al equipo de fábrica RallyGP del fabricante con sede en Mattighofen.

Otras cuatro marcas intentarán apartar a KTM de su 21ª victoria en el Dakar en enero, con la atención puesta principalmente en Honda. El fabricante japonés ha alineado un sólido equipo de fábrica en la categoría RallyGP, con el bicampeón Ricky Brabec como abanderado. El estadounidense terminó en quinta posición el año pasado, todavía por detrás de sus compañeros de equipo Tosha Schareina y Adrien van Beveren. El cuarto piloto oficial de Honda, Skyler Howes, también terminó entre los seis primeros en 2025. Esto pone a la marca japonesa también entre los favoritos para ganar.

Los cuatro pilotos de Honda HRC terminaron entre los seis primeros en el Rally Dakar 2025.

Hero, por su parte, también ha alineado un buen equipo para el próximo Dakar. El fabricante con sede en la India está liderado por Ross Branch, que terminó segundo en la clasificación de 2024. José Ignacio Cornejo, séptimo el pasado mes de enero, también vuelve a la carrera en representación de Hero.

Sherco también ha tenido una delegación en el RallyGP en los últimos años y no será diferente en 2026. Bradley Cox y Lorenzo Santolino deberían intentar buscar el éxito para el fabricante francés.

Por último, también hay un recién llegado al RallyGP en el Dakar 2026. La marca china Hoto hará su primera apuesta por la victoria general en el rally del desierto tras debutar en la categoría Rally2 el año pasado. Mason Klein, en activo el año pasado para la también china Kove, ha sido elegido como el gran abanderado de Hoto. Le acompañará en el equipo de fábrica Martin Michek.

¿Nuevo ganador en Rally2?

Como ya se ha mencionado, el actual ganador del Dakar en la categoría Rally2 no defenderá su título durante la próxima edición. Sin embargo, estarán presentes los números dos, cuatro y cinco de la clasificación de 2025: Tobias Ebster, Toni Mulec y Michael Docherty.

Especialmente de este último se puede esperar mucho, ya que pilota una KTM del BAS World KTM Racing Team y consiguió ganar dos etapas en la general de motos el año pasado.