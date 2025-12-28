Todos

Dakar

Todos los pilotos españoles del Dakar 2026: coches, motos y todas las categorías

Descubre la lista completa de pilotos y copilotos españoles que competirán en el Rally Dakar 2026, con Carlos Sainz, Nani Roma, Cristina Gutiérrez, Laia Sanz, Tosha Schareina y Edgar Canet como grandes referentes.

Pol Hermoso
Publicado:
#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr.

Foto de: A.S.O.

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr.

Foto de: A.S.O.

España volverá a ser una de las grandes potencias del Rally Dakar en 2026. La próxima edición de la carrera más dura del mundo, que arrancará el 3 de enero en Yanbu (Arabia Saudí), contará con casi 80 pilotos y copilotos españoles, convirtiendo a nuestro país en el segundo con mayor representación, solo por detrás de Francia.

Desde leyendas como Carlos Sainz o Nani Roma, hasta referentes del presente como Cristina Gutiérrez, Laia Sanz o Tosha Schareina, pasando por la nueva generación encabezada por Edgar Canet, la Armada Española tendrá presencia y opciones en todas las categorías del Dakar 2026.

A continuación, repasamos todos los pilotos españoles inscritos, categoría por categoría, con especial atención a los nombres propios que pueden marcar esta edición.

Coches (Ultimate): Carlos Sainz lidera la Armada Española

La categoría reina del Dakar volverá a tener en Carlos Sainz a su gran referente español. El madrileño afronta el Dakar 2026 con el objetivo de lograr su quinta victoria, acompañado un año más por Lucas Cruz y al volante del Ford Raptor T1+.

Así afronta Sainz su Dakar :

Junto a él, España contará con una alineación de lujo. Nani Roma regresará como uno de los hombres fuertes de Ford, mientras que Cristina Gutiérrez afronta su segundo Dakar en la categoría Ultimate con Dacia, tras su histórico salto a la clase reina. Laia Sanz, por su parte, seguirá creciendo en coches con el nuevo Ebro s800 XRR, con el objetivo de asentarse en el top 10.

Especial atención merece Isidre Esteve que disputará el Dakar 2026 con el Toyota Repsol T1+ Evo, compartiendo material y evoluciones con los pilotos oficiales de la marca japonesa, un paso clave en su proyecto deportivo.

Le pudimos entrevistar en Portugal:

También regresan perfiles mediáticos y veteranos del desierto como Jesús Calleja, Jordi Torras (35 años después de su debut) o Nandu Jubany, habitual del Dakar.

Españoles en coches – Dakar 2026

Piloto / Copiloto Vehículo / Equipo
Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford Raptor T1+
Nani Roma / Álex Haro Ford Raptor T1+
Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno Dacia Sandriders
Laia Sanz Ebro Audax
Isidre Esteve / Txema Villalobos Repsol Toyota T1+ Evo
Jesús Calleja / Edu Blanco Santana Racing
Ferrán Jubany / Marc Solá MD Rallye Sport
Pedro Peñate / Daniel Mesa Century
Jordi Torras / Santi Costa MD Rallye Sport
Rosa Romero (copiloto) Mini
Diego Ortega (copiloto) Toyota
Armand Monleón (copiloto) Toyota
Oriol Mena (copiloto) Toyota

Motos: Edgar Canet debuta en la categoría reina

En motos, España volverá a contar con una de las participaciones más sólidas del vivac. Tosha Schareina será, un año más, la gran baza española para luchar por la victoria absoluta con Honda, mientras que Lorenzo Santolino continuará como piloto oficial de Sherco.

Santolino llega mal físicamente:

Pero uno de los grandes focos estará puesto en Edgar Canet. Tras un espectacular año de debut en 2025, el piloto catalán dará el salto en 2026 a la categoría máxima de motos, de la mano de KTM, consolidándose como uno de los nombres a seguir del futuro del rally-raid, después de haber sido campeón del W2RC en Rally2 en 2025.

Junto a ellos, una amplia nómina de debutantes y pilotos experimentados refuerzan la presencia española en una de las categorías más duras del Dakar.

Españoles en motos – Dakar 2026

Piloto Marca
Tosha Schareina Honda
Edgar Canet KTM
Lorenzo Santolino Sherco
Josep Pedró Rieju
Rachid Al-Lal Husqvarna
Arnau Lledó KTM
Juancar Torres Husqvarna
Javi Vega Kove
Mario Garrido KTM
Ricardo Lastra KTM
Fernando Domínguez KTM
Borja Pérez Husqvarna
Iñigo Zardoya KTM
Carlos López KTM
Joan Guillén Husqvarna

Challenger: Pau Navarro, aspirante al triunfo

La categoría Challenger vuelve a presentarse como una de las más interesantes para los intereses españoles. Pau Navarro, subcampeón del mundo, partirá como uno de los grandes favoritos junto a Jan Rosa, con el objetivo de pelear por la victoria frente a rivales como Nico Cavigliasso.

También estarán presentes perfiles muy experimentados del Dakar como Joan Font o Óscar Ral, este último ejerciendo de copiloto de uno de los hombres fuertes de la categoría.

Españoles en Challenger – Dakar 2026

Piloto / Copiloto Equipo
Pau Navarro / Jan Rosa Taurus
Óscar Ral
Joan Font / Adrià Guillem

SSV: Gerard Farrés, la referencia

En la categoría SSV, Gerard Farrés volverá a ser la gran referencia española. El catalán, con varios podios en su palmarés en motos y SSV, liderará una lista en la que también destacan Carlos Santaolalla, doble ganador del Dakar Classic, y nuevos nombres que siguen dando el salto al rally-raid.

Españoles en SSV – Dakar 2026

Piloto / Copiloto
Gerard Farrés / Toni Vingut
Carlos Santaolalla / Aran Sol
Domingo Román / Óscar Bravo
Joan Piferrer / Xavi Blanco
José María Camí / Cristian Camí
Pol Ros (copiloto)

Stock: Oriol Vidal, pionero español

El Dakar 2026 estrenará la nueva categoría Stock, destinada a vehículos de serie modificados. España contará con representación gracias a Oriol Vidal, copiloto del lituano Rokas Baciuska a bordo de un Defender, con el objetivo de luchar por el triunfo frente a auténticos mitos como Stéphane Peterhansel.

Españoles en Stock – Dakar 2026

Piloto / Copiloto
Oriol Vidal (copiloto)

Camiones: histórica participación femenina

En camiones, España volverá a tener una presencia numerosa y, además, histórica. El Dakar 2026 contará con el primer equipo 100% femenino español, formado por Helena Tibau, Jacqueline Ricci y Arantxa Martí.

Junto a ellas, pilotos y equipos españoles jugarán un papel clave en asistencia y apoyo a estructuras punteras de la categoría.

Españoles en camiones – Dakar 2026

Piloto / Tripulación
Manuel Borrero / Adrián López
Alberto Herrero / Mario Rodríguez
David López
Pol Tibau / David Nadal / Daniel Iglesias
Javier Jacoste / Gustavo Ribas / Francisco Ester
Jesús Borrero / Emilio Fiz / Alberto Fiz
Alberto Alonso / Gustavo Ibeas / Raúl Arteaga
Helena Tibau / Jacqueline Ricci / Arantxa Martí
Jordi Esteve / Quico Pardo / Jordi Pujol
Javier Herrero / Alfonso Herrero / José María Casas

España, potencia total en el Dakar 2026

Con representación en todas las categorías, nombres consagrados, jóvenes promesas y proyectos técnicos de primer nivel, España volverá a ser una de las grandes protagonistas del Rally Dakar 2026. Desde la lucha por la victoria absoluta en coches y motos hasta la histórica presencia femenina en camiones, la Armada Española llega al desierto saudí con ambición, experiencia y talento de sobra.

Y así es el Dakar 2026:

Artículo Anterior La historia del primer Rally Dakar en 1979

