Todos los pilotos españoles del Dakar 2026: coches, motos y todas las categorías

España volverá a ser una de las grandes potencias del Rally Dakar en 2026. La próxima edición de la carrera más dura del mundo, que arrancará el 3 de enero en Yanbu (Arabia Saudí), contará con casi 80 pilotos y copilotos españoles, convirtiendo a nuestro país en el segundo con mayor representación, solo por detrás de Francia.

Desde leyendas como Carlos Sainz o Nani Roma, hasta referentes del presente como Cristina Gutiérrez, Laia Sanz o Tosha Schareina, pasando por la nueva generación encabezada por Edgar Canet, la Armada Española tendrá presencia y opciones en todas las categorías del Dakar 2026.

A continuación, repasamos todos los pilotos españoles inscritos, categoría por categoría, con especial atención a los nombres propios que pueden marcar esta edición.

Coches (Ultimate): Carlos Sainz lidera la Armada Española

La categoría reina del Dakar volverá a tener en Carlos Sainz a su gran referente español. El madrileño afronta el Dakar 2026 con el objetivo de lograr su quinta victoria, acompañado un año más por Lucas Cruz y al volante del Ford Raptor T1+.

Así afronta Sainz su Dakar : Dakar Sainz y Ford afrontan con confianza el Dakar 2026: "El crono no entiende de edades"

Junto a él, España contará con una alineación de lujo. Nani Roma regresará como uno de los hombres fuertes de Ford, mientras que Cristina Gutiérrez afronta su segundo Dakar en la categoría Ultimate con Dacia, tras su histórico salto a la clase reina. Laia Sanz, por su parte, seguirá creciendo en coches con el nuevo Ebro s800 XRR, con el objetivo de asentarse en el top 10.

Especial atención merece Isidre Esteve que disputará el Dakar 2026 con el Toyota Repsol T1+ Evo, compartiendo material y evoluciones con los pilotos oficiales de la marca japonesa, un paso clave en su proyecto deportivo.

Le pudimos entrevistar en Portugal: Dakar Isidre Esteve se prepara para el Dakar con un Repsol Toyota Hilux V6 "más competitivo"

También regresan perfiles mediáticos y veteranos del desierto como Jesús Calleja, Jordi Torras (35 años después de su debut) o Nandu Jubany, habitual del Dakar.

Españoles en coches – Dakar 2026

Piloto / Copiloto Vehículo / Equipo Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford Raptor T1+ Nani Roma / Álex Haro Ford Raptor T1+ Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno Dacia Sandriders Laia Sanz Ebro Audax Isidre Esteve / Txema Villalobos Repsol Toyota T1+ Evo Jesús Calleja / Edu Blanco Santana Racing Ferrán Jubany / Marc Solá MD Rallye Sport Pedro Peñate / Daniel Mesa Century Jordi Torras / Santi Costa MD Rallye Sport Rosa Romero (copiloto) Mini Diego Ortega (copiloto) Toyota Armand Monleón (copiloto) Toyota Oriol Mena (copiloto) Toyota

Motos: Edgar Canet debuta en la categoría reina

En motos, España volverá a contar con una de las participaciones más sólidas del vivac. Tosha Schareina será, un año más, la gran baza española para luchar por la victoria absoluta con Honda, mientras que Lorenzo Santolino continuará como piloto oficial de Sherco.

Pero uno de los grandes focos estará puesto en Edgar Canet. Tras un espectacular año de debut en 2025, el piloto catalán dará el salto en 2026 a la categoría máxima de motos, de la mano de KTM, consolidándose como uno de los nombres a seguir del futuro del rally-raid, después de haber sido campeón del W2RC en Rally2 en 2025.

Junto a ellos, una amplia nómina de debutantes y pilotos experimentados refuerzan la presencia española en una de las categorías más duras del Dakar.

Españoles en motos – Dakar 2026

Piloto Marca Tosha Schareina Honda Edgar Canet KTM Lorenzo Santolino Sherco Josep Pedró Rieju Rachid Al-Lal Husqvarna Arnau Lledó KTM Juancar Torres Husqvarna Javi Vega Kove Mario Garrido KTM Ricardo Lastra KTM Fernando Domínguez KTM Borja Pérez Husqvarna Iñigo Zardoya KTM Carlos López KTM Joan Guillén Husqvarna

Challenger: Pau Navarro, aspirante al triunfo

La categoría Challenger vuelve a presentarse como una de las más interesantes para los intereses españoles. Pau Navarro, subcampeón del mundo, partirá como uno de los grandes favoritos junto a Jan Rosa, con el objetivo de pelear por la victoria frente a rivales como Nico Cavigliasso.

También estarán presentes perfiles muy experimentados del Dakar como Joan Font o Óscar Ral, este último ejerciendo de copiloto de uno de los hombres fuertes de la categoría.

Españoles en Challenger – Dakar 2026

Piloto / Copiloto Equipo Pau Navarro / Jan Rosa Taurus Óscar Ral — Joan Font / Adrià Guillem —

SSV: Gerard Farrés, la referencia

En la categoría SSV, Gerard Farrés volverá a ser la gran referencia española. El catalán, con varios podios en su palmarés en motos y SSV, liderará una lista en la que también destacan Carlos Santaolalla, doble ganador del Dakar Classic, y nuevos nombres que siguen dando el salto al rally-raid.

Españoles en SSV – Dakar 2026

Piloto / Copiloto Gerard Farrés / Toni Vingut Carlos Santaolalla / Aran Sol Domingo Román / Óscar Bravo Joan Piferrer / Xavi Blanco José María Camí / Cristian Camí Pol Ros (copiloto)

Stock: Oriol Vidal, pionero español

El Dakar 2026 estrenará la nueva categoría Stock, destinada a vehículos de serie modificados. España contará con representación gracias a Oriol Vidal, copiloto del lituano Rokas Baciuska a bordo de un Defender, con el objetivo de luchar por el triunfo frente a auténticos mitos como Stéphane Peterhansel.

Españoles en Stock – Dakar 2026

Piloto / Copiloto Oriol Vidal (copiloto)

Camiones: histórica participación femenina

En camiones, España volverá a tener una presencia numerosa y, además, histórica. El Dakar 2026 contará con el primer equipo 100% femenino español, formado por Helena Tibau, Jacqueline Ricci y Arantxa Martí.

Junto a ellas, pilotos y equipos españoles jugarán un papel clave en asistencia y apoyo a estructuras punteras de la categoría.

Españoles en camiones – Dakar 2026

Piloto / Tripulación Manuel Borrero / Adrián López Alberto Herrero / Mario Rodríguez David López Pol Tibau / David Nadal / Daniel Iglesias Javier Jacoste / Gustavo Ribas / Francisco Ester Jesús Borrero / Emilio Fiz / Alberto Fiz Alberto Alonso / Gustavo Ibeas / Raúl Arteaga Helena Tibau / Jacqueline Ricci / Arantxa Martí Jordi Esteve / Quico Pardo / Jordi Pujol Javier Herrero / Alfonso Herrero / José María Casas

España, potencia total en el Dakar 2026

Con representación en todas las categorías, nombres consagrados, jóvenes promesas y proyectos técnicos de primer nivel, España volverá a ser una de las grandes protagonistas del Rally Dakar 2026. Desde la lucha por la victoria absoluta en coches y motos hasta la histórica presencia femenina en camiones, la Armada Española llega al desierto saudí con ambición, experiencia y talento de sobra.

Y así es el Dakar 2026: Dakar El Rally Dakar presenta su recorrido 2026; sin etapa de 48 horas, pero doble maratón