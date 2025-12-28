Todos los pilotos españoles del Dakar 2026: coches, motos y todas las categorías
Descubre la lista completa de pilotos y copilotos españoles que competirán en el Rally Dakar 2026, con Carlos Sainz, Nani Roma, Cristina Gutiérrez, Laia Sanz, Tosha Schareina y Edgar Canet como grandes referentes.
España volverá a ser una de las grandes potencias del Rally Dakar en 2026. La próxima edición de la carrera más dura del mundo, que arrancará el 3 de enero en Yanbu (Arabia Saudí), contará con casi 80 pilotos y copilotos españoles, convirtiendo a nuestro país en el segundo con mayor representación, solo por detrás de Francia.
Desde leyendas como Carlos Sainz o Nani Roma, hasta referentes del presente como Cristina Gutiérrez, Laia Sanz o Tosha Schareina, pasando por la nueva generación encabezada por Edgar Canet, la Armada Española tendrá presencia y opciones en todas las categorías del Dakar 2026.
A continuación, repasamos todos los pilotos españoles inscritos, categoría por categoría, con especial atención a los nombres propios que pueden marcar esta edición.
Coches (Ultimate): Carlos Sainz lidera la Armada Española
La categoría reina del Dakar volverá a tener en Carlos Sainz a su gran referente español. El madrileño afronta el Dakar 2026 con el objetivo de lograr su quinta victoria, acompañado un año más por Lucas Cruz y al volante del Ford Raptor T1+.
Junto a él, España contará con una alineación de lujo. Nani Roma regresará como uno de los hombres fuertes de Ford, mientras que Cristina Gutiérrez afronta su segundo Dakar en la categoría Ultimate con Dacia, tras su histórico salto a la clase reina. Laia Sanz, por su parte, seguirá creciendo en coches con el nuevo Ebro s800 XRR, con el objetivo de asentarse en el top 10.
Especial atención merece Isidre Esteve que disputará el Dakar 2026 con el Toyota Repsol T1+ Evo, compartiendo material y evoluciones con los pilotos oficiales de la marca japonesa, un paso clave en su proyecto deportivo.
También regresan perfiles mediáticos y veteranos del desierto como Jesús Calleja, Jordi Torras (35 años después de su debut) o Nandu Jubany, habitual del Dakar.
Españoles en coches – Dakar 2026
|Piloto / Copiloto
|Vehículo / Equipo
|Carlos Sainz / Lucas Cruz
|Ford Raptor T1+
|Nani Roma / Álex Haro
|Ford Raptor T1+
|Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno
|Dacia Sandriders
|Laia Sanz
|Ebro Audax
|Isidre Esteve / Txema Villalobos
|Repsol Toyota T1+ Evo
|Jesús Calleja / Edu Blanco
|Santana Racing
|Ferrán Jubany / Marc Solá
|MD Rallye Sport
|Pedro Peñate / Daniel Mesa
|Century
|Jordi Torras / Santi Costa
|MD Rallye Sport
|Rosa Romero (copiloto)
|Mini
|Diego Ortega (copiloto)
|Toyota
|Armand Monleón (copiloto)
|Toyota
|Oriol Mena (copiloto)
|Toyota
Motos: Edgar Canet debuta en la categoría reina
En motos, España volverá a contar con una de las participaciones más sólidas del vivac. Tosha Schareina será, un año más, la gran baza española para luchar por la victoria absoluta con Honda, mientras que Lorenzo Santolino continuará como piloto oficial de Sherco.
Pero uno de los grandes focos estará puesto en Edgar Canet. Tras un espectacular año de debut en 2025, el piloto catalán dará el salto en 2026 a la categoría máxima de motos, de la mano de KTM, consolidándose como uno de los nombres a seguir del futuro del rally-raid, después de haber sido campeón del W2RC en Rally2 en 2025.
Junto a ellos, una amplia nómina de debutantes y pilotos experimentados refuerzan la presencia española en una de las categorías más duras del Dakar.
Españoles en motos – Dakar 2026
|Piloto
|Marca
|Tosha Schareina
|Honda
|Edgar Canet
|KTM
|Lorenzo Santolino
|Sherco
|Josep Pedró
|Rieju
|Rachid Al-Lal
|Husqvarna
|Arnau Lledó
|KTM
|Juancar Torres
|Husqvarna
|Javi Vega
|Kove
|Mario Garrido
|KTM
|Ricardo Lastra
|KTM
|Fernando Domínguez
|KTM
|Borja Pérez
|Husqvarna
|Iñigo Zardoya
|KTM
|Carlos López
|KTM
|Joan Guillén
|Husqvarna
Challenger: Pau Navarro, aspirante al triunfo
La categoría Challenger vuelve a presentarse como una de las más interesantes para los intereses españoles. Pau Navarro, subcampeón del mundo, partirá como uno de los grandes favoritos junto a Jan Rosa, con el objetivo de pelear por la victoria frente a rivales como Nico Cavigliasso.
También estarán presentes perfiles muy experimentados del Dakar como Joan Font o Óscar Ral, este último ejerciendo de copiloto de uno de los hombres fuertes de la categoría.
Españoles en Challenger – Dakar 2026
|Piloto / Copiloto
|Equipo
|Pau Navarro / Jan Rosa
|Taurus
|Óscar Ral
|—
|Joan Font / Adrià Guillem
|—
SSV: Gerard Farrés, la referencia
En la categoría SSV, Gerard Farrés volverá a ser la gran referencia española. El catalán, con varios podios en su palmarés en motos y SSV, liderará una lista en la que también destacan Carlos Santaolalla, doble ganador del Dakar Classic, y nuevos nombres que siguen dando el salto al rally-raid.
Españoles en SSV – Dakar 2026
|Piloto / Copiloto
|Gerard Farrés / Toni Vingut
|Carlos Santaolalla / Aran Sol
|Domingo Román / Óscar Bravo
|Joan Piferrer / Xavi Blanco
|José María Camí / Cristian Camí
|Pol Ros (copiloto)
Stock: Oriol Vidal, pionero español
El Dakar 2026 estrenará la nueva categoría Stock, destinada a vehículos de serie modificados. España contará con representación gracias a Oriol Vidal, copiloto del lituano Rokas Baciuska a bordo de un Defender, con el objetivo de luchar por el triunfo frente a auténticos mitos como Stéphane Peterhansel.
Españoles en Stock – Dakar 2026
|Piloto / Copiloto
|Oriol Vidal (copiloto)
Camiones: histórica participación femenina
En camiones, España volverá a tener una presencia numerosa y, además, histórica. El Dakar 2026 contará con el primer equipo 100% femenino español, formado por Helena Tibau, Jacqueline Ricci y Arantxa Martí.
Junto a ellas, pilotos y equipos españoles jugarán un papel clave en asistencia y apoyo a estructuras punteras de la categoría.
Españoles en camiones – Dakar 2026
|Piloto / Tripulación
|Manuel Borrero / Adrián López
|Alberto Herrero / Mario Rodríguez
|David López
|Pol Tibau / David Nadal / Daniel Iglesias
|Javier Jacoste / Gustavo Ribas / Francisco Ester
|Jesús Borrero / Emilio Fiz / Alberto Fiz
|Alberto Alonso / Gustavo Ibeas / Raúl Arteaga
|Helena Tibau / Jacqueline Ricci / Arantxa Martí
|Jordi Esteve / Quico Pardo / Jordi Pujol
|Javier Herrero / Alfonso Herrero / José María Casas
España, potencia total en el Dakar 2026
Con representación en todas las categorías, nombres consagrados, jóvenes promesas y proyectos técnicos de primer nivel, España volverá a ser una de las grandes protagonistas del Rally Dakar 2026. Desde la lucha por la victoria absoluta en coches y motos hasta la histórica presencia femenina en camiones, la Armada Española llega al desierto saudí con ambición, experiencia y talento de sobra.
