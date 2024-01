Curiosidades del Rally Dakar: velocidad máxima, normas de tráfico, etc.

El Rally Dakar es la carrera más dura del planeta, y todos los pilotos sueñan con participar en ella, aunque más allá de lo que es competir, hay una serie de datos que quizá los menos asiduos a la prueba o al Campeonato del Mundo de Rally-Raid desconocen. Por tanto, en Motorsport.com hemos recopilado algunas cosas curiosas que aparecen en el reglamento y que se han de cumplir de manera obligatoria.

Nombre del Rally Dakar

Como es lógico, todas las carreras del Campeonato del Mundo de Rally-Raid necesitan tener un nombre, pero este debe cumplir con un requisito esencial, y no es otro que "ser apropiado a las características y no deben dar lugar a confusión con ninguna otra disciplina del automovilismo". Es por ello que el Rally Dakar recibe ese nombre, puesto que no hay ninguna otra cita en todo el planeta con la que se pueda confundir, aunque es cierto que hay una prueba que se disputa en África y que podría generar algo de conflicto.

Se trata de la Africa Eco Race, la cual se celebra en el territorio por el que normalmente iba el Rally Dakar hasta que en el 2008 dejaron atrás el continente africano para marcharse a Sudamérica. No obstante, y a pesar del traslado a otra parte del globo, todo conservó su nombre, incluso su logo, el cual es de uso obligatorio en los podios de salida y finalización, así como en los documentos e información digital.

Velocidad máxima del Rally Dakar

Aunque se podría pensar que los vehículos pueden alcanzar la velocidad máxima que deseen, el reglamento indica que hay una cifra límite que no se podrá sobrepasar en ninguno de los casos durante la disputa de una carrera. Para mantener bajo control la seguridad, la FIA impone un máximo de 170 km/h para los coches Ultimate y Stock [antiguos T1 y T2], mientras que en los Challenger [T3] son 135 km/h y en SSV [T4] el límite está en 125 km/h.

Los camiones no se escapan de esta normativa, y todos salvo los T5.2, que solo pueden ir a 125 km/h como máximo, están obligados a rodar por debajo de los 140 km/h en todo el recorrido. Sin embargo, hay una tolerancia de 3 km/h en todos aquellos casos en los que se exceda la velocidad por primera vez, pero si sucede una segunda, los pilotos se deben atener a las penalizaciones pertinentes.

Leyes tráfico en el Rally Dakar

Como es evidente, y algo que forma parte de la cultura de los rallies, los vehículos utilizan tramos de carretera abierta al público para enlazar las rutas cronometradas, y deben cumplir con las leyes de tráfico de cada país. Por tanto, en el Rally Dakar, los participantes han de llevar a cabo toda la reglamentación de Arabia Saudí, y en caso de infringir cualquier ley, los policías y comisarios pueden notificarlo, como sucede con toda persona.

Si la propia policía o los organizadores no paran al piloto tras ello, hay una serie de procedimientos que se aplican según lo que haya sucedido. Aunque lo más importante y la conclusión para los pilotos es que lo mejor es no ir más allá de la ley.

Penalizaciones en el Rally Dakar

Los castigos están a la orden del día en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid, y aunque todos intentan librarse de una forma u otra, siempre hay casos en los que, sin querer, se saltan el reglamento marcado por las federaciones. Una que podría ser muy común es la de exceder el límite de velocidad en carreteras públicas, el cual se salda con 25€ por cada km/h superado, aunque si es la primera vez, puesto que en una segunda serán 50€, y una tercera conllevará cinco minutos de penalización.

En carrera, superar lo indicado entre los 1 y 5 km/h provoca que el participante tenga 10 segundos más en su registro por cada instante por encima, y todo un minuto si eso lleva superar los 6 km/h con respecto al límite marcado. A eso hay que sumarle las penalizaciones en caso de saltarse un waypoint, que varían de los 2 minutos a una hora completa, o incluso cosas más curiosas, como tardar más en llegar al punto de salida de la etapa por culpa de un miembro del mecánico, que es un minuto adicional al crono.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!