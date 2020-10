Cristina Gutiérrez deja impresionados a MINI X-Raid en Andalucía

La piloto burgalesa de 29 años tuvo un estreno prácticamente inmejorable con uno de los pata negra de los raids. En su primera participación con un MINI All 4 Racing de X-Raid la española se coló entre los mejores de la especialidad (8ª), sorprendiendo a la estructura alemana.

La presencia de Cristina Gutiérrez en el Rally de Andalucía, prueba definitiva de preparación para el Dakar 2021 –tras las cancelaciones de los eventos de la Copa del Mundo FIA de Cross-Country y el Rally de Marruecos–, llegó a última y como agua de mayo. La burgalesa llevaba meses tratando de encontrar una oportunidad para disputar su quinto Dakar y el hueco se abrió en X-Raid, uno de los dos equipos referencia de la especialidad.

Aunque solo lograron concretar su participación en Andalucía junto a Ignacio Santamaría, la sobresaliente actuación de la burgalesa en las pistas polvorientas ha provocado los elogios de Sven Quandt, máximo responsable de X-Raid y veterano de los raids.

"Estoy encantado particularmente con el gran resultado de Cristina. Demostró que como mujer puede estar al nivel de los hombros. Casi siempre terminó en el top 10 e incluso fue cuarta en la primera jornada. Esto le valió acabar 8ª y sin una sanción por problemas técnicos habría entrado entre los seis mejores", aseguró el directivo alemán.

La española cuajó una actuación digna de elogio, después de entrar entre los cuatro mejores en la primera etapa y rondar el top 10 de manera continua los días siguientes. El único pero llegó en la etapa 3, cuando un problema con el mando del nuevo roadbook electrónico les hizo infringir un límite de velocidad y recibir 15 minutos de sanción por ello (si no, habría sido 8ª ese día).

"La verdad es que me voy con una sensación muy buena, porque después de competir en Galicia la semana anterior, no tenía pensado correr nada más. Fue todo muy rápido, pero muy contenta porque los resultados han sido bastante buenos", asegura a Motorsport.com.

"Yo tampoco sabía hasta qué punto iba a rendir, porque al llevar coches tan diferentes no sabes cuánto influye esto en el resultado final. Es cierto que es un coche muy diferente, pero me acoplé rápidamente, así que muy satisfecha y con ganas de más".

"En cuanto al equipo, sobre todo por parte de Sven [Quandt] me decía que fuera con calma, que no me metiera demasiada presión, porque quedar en el top 10 ya era un grandísimo resultado. Están muy contentos con el rendimiento, con haber cuidado el coche a tope...".

Gutiérrez, que podría haber acabado en el top 5 sin la sanción de la etapa 3, reconoce que ha vivido un sueño estos días en Andalucía, compartiendo equipo con dos leyendas de la especialidad: Carlos Sainz (3 victorias en el Dakar) y Stephane Peterhansel (13 victorias).

"Es un sueño. Nunca en mi vida me hubiese podido imaginar que iba a compartir equipo con estas dos bestias. He intentado absorber al máximo todo lo que iban diciendo y aprender al máximo de ellos. Sobre todo los ingenieros me enseñaron la telemetría para comparar frenadas y formas de conducción. Y luego Carlos me animaba y me ha apoyado mucho, y he aprendido muchísimo de él de cómo trabaja de que no se conforma nunca y quiere sacar más de lo que tiene", cuenta.

En cuanto al proceso de adaptación, lo que más le costó, reconoce, fue el formato especial de la cita andaluza (en el que cada viñeta era un Way Point y estas iban muy seguidas).

"Al haber sido la primera vez tanto con el coche, como con el copiloto, y que las notas lleguen tan rápido y con el roadbook electrónico nuevo, quizás fue el tema de la navegación. Todo llega más rápido en este coche y el terreno era casi todo a ojo y eso te provoca cierta ansiedad", apunta.

"Ahora toca seguir trabajando. Con esto de Andalucía a ver si se mueve todo más y a ver si me sale algo chulo y conseguimos ir con garantías y en un buen equipo al Dakar. Lo voy a intentar al máximo", concluye.

Su candidatura está presentada y por todo lo alto, Gutiérrez ha vuelto a demostrar que se puede apostar por ella. Hagan juego.