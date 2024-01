Cristina Gutiérrez, la segunda mujer en ganar el Rally Dakar

Yanbu-. La historia de Cristina Gutiérrez es una de las más épicas que se pudo vivir en el Rally Dakar, puesto que la burgalesa se hizo con la victoria en la categoría Challenger en un increíble final en el que nadie sabía lo que iba a pasar. En un inicio, contaba con desventaja, puesto que estaba por detrás en la clasificación, pero un problema en el líder de la general, Mitch Guthrie provocó que perdiese muchos minutos y la española se quedase a escasos segundos de superarle.

Con toda la tensión, y sin saber nada de los tiempos porque no había cobertura ni internet, todos los presentes en la línea de meta estaban pendientes a lo que la organización podía decir. Se sabía que la piloto estaba por delante en uno de los últimos puntos de control por varios segundos, pero no fue hasta cuando el estadounidense se detuvo otra vez por problemas mecánicos cuando se desató la locura.

Sujetando la bandera española, junto con su copiloto y también gran parte del éxito, Pablo Moreno, además de la inseparable Lara, atacada por los nervios, celebraron por todo lo alto su triunfo en el Rally Dakar 2024 para ser la segunda mujer en ser la más rápida, después de Jutta Kleinschmidt en 2001, y la primera en su categoría, la de los Challenger.

"Hay que luchar hasta el final", explicó Cristina Gutiérrez tras cruzar la meta en la costa del Mar Rojo. "Sabía que 25 minutos era mucho tiempo, pero nunca se sabe lo que puede pasar, así que seguí atacando hasta el final. No rendirme nunca es uno de mis valores, terminar la carrera en un Challenger es lo mejor".

Y cuando se certificó su triunfo para consagrarse y entrar en la historia del automovilismo, al fin pudo completar el sueño por el que estuvo soñando toda una vida entera: "Estoy muy contenta, tengo que dar las gracias a todo mi equipo, a mi familia, a Red Bull, es un sueño hecho realidad".

Como Motorsport.com pudo estar en el viaje de regreso al campamento de Yanbu en su autocaravana, en la que durmió todas las noches de la carrera, descubrió de primera mano lo que significaba una victoria de tales dimensiones, después de remontar sin saber nada de lo que sucedía por detrás.

La española sabe lo que es trabajar en cada momento de su vida, y aunque se tomaba con humor una entrevista con Motorsport.com los días previos a ganar el Rally Dakar, con sus palabras se pudo diferenciar que Cristina Gutiérrez es tan especial que su futuro director, David Richards, aseguró que era su "pequeña heroína".

"En desayunar [risas]", respondía cuando se le ponía sobre la mesa lo que hacía cada vez que sonaba el despertador antes de salir a competir en esta cita en Arabia Saudí. "Me levanto pensando en la etapa del día siguiente, no soy muy complicada, desayuno, me lavo los dientes, y para adelante".

Y con desayuno incluido, la burgalesa se merendó a todos sus rivales y ahora espera escalar a la máxima categoría para demostrar toda la calidad que posee en unas manos que se dejaron su lata de bebida energética encima de la rueda con la emoción de la celebración de su gesta histórica en el Rally Dakar 2024.

