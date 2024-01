Entrevista con Cristina Gutiérrez: "A Carlos Sainz lo veo incombustible"

Riyadh-. La historia de Cristina Gutiérrez es tan especial como única, y además de ser una de las referencias en el automovilismo español, se convertirá en una de las pilotos que estará en el nuevo proyecto de Dacia para el Rally Dakar en 2025. La burgalesa dará el salto desde la categoría Challenger a los Ultimate con el objetivo de hacer al fabricante uno ganador, y contará en el mismo equipo con dos leyendas del automovilismo como son Sébastien Loeb y Nasser Al Attiyah.

Motorsport.com estuvo con ella durante la disputa de la carrera más dura del mundo en Arabia Saudí, y habló sobre lo que significaba para ella pasar a estar en la élite, compartir conjunto con el francés y el qatarí, la mujer en la competición y mucho más.

P: De cara al futuro, en 2025, estarás con Dacia. ¿Cómo ves el proyecto y cómo lo encaras?

R: Dacia [lo afronto] con muchísima ilusión. Creo que va a ser a partir de marzo cuando empiecen los test en Francia y luego en Marruecos, y poco después tendremos la primera carrera oficial, que será en Marruecos, en octubre, así que estoy muy contenta, porque estaré con pilotazos, como Nasser [Al Attiyah] y Seb [Loeb]. Voy a disfrutar, voy a aprender, y tengo ganas ya de darlo todo con ellos.

P: Sobre ello quería hablar, del tema de los pilotos. ¿Cómo es compartir equipo con unas leyendas como Sébastien Loeb y Nasser Al Attiyah?

La primera vez que me hablaron del proyecto, me hablaron de Seb, y ya era increíble, porque tuve la oportunidad de trabajar con él en la Extreme E, y pasé dos años impresionantes con él. Es un piloto muy abierto, que cuando te tiene que explicar algo, no se guarda nada para él, es muy amable conmigo, nos llevamos muy bien, y está muy atento a mis pasos y a lo que hago, por lo que lo puedo considerar como un padre deportivo.

Pasaban los meses y nos decían que habría un tercer piloto, dentro de los mejores. No me decían cuál, pero cuando me dijeron que iba a ser Al Attiyah, ya fue como, '¿en serio?', y me sentí como el jamón del sandwich entre los dos pilotazos. Son los dos mejores que hay ahora mismo en la parrilla, y tenerlos en el mismo equipo, me parece increíble.

P: Dacia es un proyecto ganador. ¿Se ve Cristina Gutiérrez ganando el Rally Dakar?

R: Ganar el Dakar es una palabra muy, muy grande, porque hay pilotazos como Seb, que llevan intentándolo durante ocho años y todavía no lo ha conseguido, pero es verdad que uno sueña en grande, y tengo que soñar de modo realista. El primer año habrá que ver cómo se va, es un proyecto a largo plazo, por lo que me da la tranquilidad de no tener que dar golpetazos contra la mesa, sino que lo que voy a hacer es salir a disfrutar, a darlo todo y a ver qué resultados pueden salir, pero intuyo que podremos estar ahí porque es un coche puntero al 100%.

P: El año que viene no estará Audi. ¿Ves a Carlos Sainz compitiendo en el Rally Dakar con otro equipo?

R: A Carlos [Sainz] lo veo incombustible, le veo, de alguna u otra manera, involucrado en el Dakar, porque forma parte de su vida, y si no es compitiendo, como director de equipo o influyendo de alguna manera directa en la preparación de otro coche, pero es una persona que es 100% competitiva, que trabaja el 100% de su tiempo y espero que siga compitiendo.

P: Una de las cosas en las que me he fijado es que llevas un mono de competición totalmente personalizado y a medida, con proporciones para tu cuerpo, que suelen ser diferentes a las de un piloto. ¿Cómo es esa relación con Sparco y qué productos destacarías de ellos?

R: Con Sparco llevamos trabajando durante todo el proyecto del Junior Team [de Red Bull], porque tienen un convenio con ellos, y la verdad es que estoy muy contenta, porque los monos de competición están hechos a medida. Siempre, cada año, van evolucionando el tipo de tejido, la ropa, con materiales finos y otros más fuertes, y sobre todo, la ropa interior es muy fina, lo que va genial para el calor.

También han desarrollado unos botines que, para nosotros los pilotos, son increíbles, porque debemos tener mucho contacto del pie con el acelerador y el freno, para tener feeling, y han hecho unas botas como calcetines, así que van muy pegados a la pierna. No entra nada de arena, es muy cómodo, y recuerdo que antes entraba todo, con lo que tenías un taco de arena.

Sí que es verdad que nos escuchan bastante cuando nos dicen que quieren desarrollar un producto mejor, siempre son muy abiertos, y en donde están prácticamente todos los pilotos punteros hoy en día.

P: El automovilismo es un deporte dominado por los hombres en cuanto a número, y Cristina Gutiérrez es una de las representantes femeninas. ¿Ves como una responsabilidad ser una de las caras visibles de un movimiento?

R: No sé si lo siento así, creo que todos somos responsables de cómo va evolucionando la sociedad en ese sentido, y creo que es importante que haya figuras femeninas saliendo para luchar de tú a tú. Es un deporte que es inigualable en el sentido de igualdad, hay muy pocos deportes en los que compitamos en la misma categoría, tanto hombres como mujeres, y hay que darle valor a este deporte porque nos lo permite.

Es importante dar esa visibilidad para hacer ver a otras mujeres que no tengan miedo de intentarlo, o que se vea raro que una mujer entra, porque me acuerdo que al principio, cuando llegaba, había figuras femeninas en ese momento, y m trataban como, 'mira la niña, qué maja', y ahora es como algo más normal, se ven más chicas en todo tipo de disciplinas, pilotos, copilotos, ingenieras, mecánicas, logística, de todo.

Se ve más normal, y lo más importante es que, para generaciones futuras, que cuando tengan de dudar de si hacerlo, que no lo hagan de si pueden conseguirlo.

P: Si de Cristina Gutiérrez dependiera, como si fuera una especie de presidenta. ¿Qué harías para mejorar y que más mujeres se interesasen en el automovilismo?

R: A mí me ayudó mucho, y me está ayudando mucho, por ejemplo, con 25 años o así, estaba compitiendo en el campeonato de España, y sacó como una especie de campus femenino, que no tiene por qué serlo, pero que esa edición sí que lo era, y nos dio la oportunidad de vivir de manera más profesional el mundo del motor. Estaban dando clase figuras muy importantes, como Jutta o como Patricia Pons, entonces lo veía como alcanzable, y eso creo que me ayudó mucho para confiar en mí y dar el salto al Dakar.

También creo que se están haciendo unas cosas en España, que es algo que debemos valorar, como un campus que organiza pelarda con la federación española, y ayuda a mujeres y a hombres, a introducirse en la disciplina, no solo en rally-raid, sino también en rally, y creo que al hacer esa unión, y verse dentro del sector, con visitas como la mía o la de mi copiloto, Pablo Moreno, además de otras grandes figuras del automovilismo que van a dar clases con la gente, acerca muchísimo, y fomentaría ese tipo de acciones para que más gente accediera a esa disciplina.

P: Joan Barreda hizo una buena reflexión después de abandonar, sin saber si será su último Rally Dakar, y dijo que seguía con su mismo estilo a pesar de que eso le hiciera perder. ¿Compartes esa opinión?

R: Entiendo que al final uno tiene su esencia, su objetivo y su foco. Sí que es verdad que comparto la opinión de que nadie te haga dudar de ti mismo, y que si has llegado a ese punto, como ha llegado [Joan Barreda], que es uno de los mejores pilotos, que confió en sí mismo y no se dejó llevar por comentarios o por 'yo lo haría de esta manera', y dejarías de ser tú.

No correrías de la misma manera, con lo que te nace. Yo soy muy de lo que te nace, y eso es lo que comparto.

P: Para acabar, ¿en qué piensa Cristina Gutiérrez cuando se despierta?

En desayunar [risas]. Me levanto pensando en la etapa del día siguiente, no soy muy complicada, desayuno, me lavo los dientes, y para adelante.

