El casco especial de Ayrton Senna en el Dakar 2024 de un argentino

La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo, pero el Rally Dakar es la carrera más dura del mundo. Son modalidades muy diferentes, aunque hay veces que se combinan y ocurren unas historias tan increíbles como la de Ricardo Torlaschi, que luce un casco con los colores de Ayrton Senna.

El argentino atendió a Motorsport.com para conocer el por qué de ese "homenaje", incluso reveló que uno de sus familiares más cercanos se llamaba Ayrton: "Llevo a Ayrton Senna en el casco porque este año hacen 30 desde su fallecimiento. Soy fanático, es más, tengo un sobrino que se llama Ayrton [Senna], y quise pintar el casco como Ayrton Senna, es por eso".

El copiloto de Christine GZ, que compite en la categoría de SSV con el equipo de Thibaut Courtois, es un seguidor del Gran Circo, y la forma de pilotar del paulista fue lo que le enamoró: "Me gustaba la Fórmula 1, y me encantaba cómo manejaba la caja [de cambios] en H en Mónaco, con una sola mano y metiendo el cambio con la otra. Cada vez que lo veo, se me eriza la piel, y lo fuerte que andaban esos 'flacos' todavía sin control de tracción ni la electrónica que tienen ahora, es de locos".

Su única duda sobre si podría usar el casco con la decoración del tres veces campeón del mundo eran los patrocinadores, algo que pudo resolver fácilmente: "Primero pregunté si podía poner la publicidad en el casco, creía que sí, pero solo tenía que sacar la tabacalera que decía Malboro, así que puse un logo mío".

"Parece como que te cuida, y que tienes el sentimiento de él [de Ayrton Senna], y todos los brasileños que lo han visto se han vuelto locos, es por eso, por un tema de pasión", comentó Ricardo Torlaschi, quien nunca vio nada igual en el Rally Dakar. "Es un buen homenaje, nunca había visto un casco de Senna en el Dakar, y digo, lo voy a hacer. Ayrton Senna es mi favorito".

No obstante, también se fijaba en su compatriota, y no veía con malos ojos la calidad de Fernando Alonso: "Me gustaban los pilotos de antes, Fangio, Senna, pero Ayrton Senna me pareció el mejor de todos, cómo pilotaba en la lluvia me parecía increíble, y cómo manejaba la caja en H en Mónaco, eso era increíble. Fernando [Alonso] también me mola, pero Ayrton tenía otro pilotaje y era otra época, era único".

