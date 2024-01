Christine GZ, la chica hiperactiva en la que confió Courtois para el Dakar

Que un jugador de fútbol tan exitoso como Thibaut Courtois tenga un equipo participando en el Rally Dakar no es nada común, pero el belga se aventuró en la carrera más dura del mundo con un SSV y conocer de primera mano lo que era la mítica cita por el desierto. El portero del Real Madrid cuenta con una rookie en la prueba, pero con bastante experiencia en el automovilismo: Christine GZ, nacida en India, pero con una infancia en la que pasó por Italia y las Islas Canarias, espera vivir algo único.

Motorsport.com habló con ella para conocer su historia y cómo el famoso deportista se interesó en tenerla en su escudería, y todo surgió de manera espontánea, con una conversación para la Fórmula 4 que acabó en algo más: "Estábamos sentados con los dos managers de Thibaut [Courtois], charlando de otras cosas, del año de Fórmula 4, y de repente salió el tema del Dakar, lo miraron y dijeron, 'pues vamos al Dakar'. Así empezó todo, nos quedamos flipando".

"Y hasta un día antes no me lo creía, porque son tantos años de intentos que no te lo crees, pero después ves el coche, tienes la pulsera [de acceso], lo estás tocando, y todo se une, es increíble", explicó la piloto española, aunque con una variada mezcla de acentos, que a pesar de que no conocía demasiado al futbolista, no dudó en decir que sí a unirse a él.

"Ha sido bastante loco. Thibaut es un apasionado del motor, yo no soy mucho de fútbol, así que no lo conocía mucho, al principio no lo sabía, pero empecé a leer y veía que era un grande, y claro, todos mis amigos alucinaban", dijo. "Cuando lo conocí fue una persona normal, humilde, encantada y enamorada del motor, y cuando empezamos a hablar con él, era para trabajar en el equipo de Fórmula 4".

"Al tener todo eso cerrado, conmigo de embajadora del equipo, y como trabajé el año pasado con cuatro chicos, fue todo bien y me encantó, y fue como, '¿y el Dakar qué te parece?'. Como a él le encanta el motor, fue ahí donde encajó todo", señaló la isleña.

Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención de su vehículo es que lo decoró con otra historia muy especial que tiene junto a su copiloto, Ricardo Torlaschi. Ambos corrieron juntos en el Sonora Rally hace unos años, y como la española se aburría cuando el argentino tomaba notas en el roadbook, se lo robaba para hacerle una serie de pintadas con términos locales de Argentina.

"Es muy simpático y loco, pero también profesional, entonces todas las noches se ponía con el roadbook a trabajar, y yo me aburría, así que, como soy hiperactiva, se lo cogía de sus manos y le empezaba a pintar cosas", comentó entre risas. "Le escribía que nos íbamos al Dakar, siempre me decía 'boluda' o palabras como 'culiao', y no las entendía, así que lo apuntaba todo".

"Ese roadbook lo mantuvimos como recuerdo, y cuando supe que venía al Dakar, supe que debía ser con él, por lo que le llamé, y fueron once días seguidos de llamadas, con cuatro o cinco por jornada", y es algo que finalmente consiguió después de que se quedara libre, pero eso llegó después de que Christine GZ le enseñara un regalo muy especial, la que se podría decir que fue el arma secreta de la tinerfeña.

"Después de dos días de llamadas, le hice una videollamada, y había que hacerlo ese día, sí o sí. Le hice un casco de regalo, lo tenía en mi casa durante un año y medio, y como es mi amigo, sabía que no tenía dinero, por lo que me decía que no le pagase", expresó. "Pero siempre que podía, corría, entonces, cuando cerré mi primer sponsor grande, compré un casco de fibra de carbono y le hice lo de las notas del roadbook [de decoración]. Como no le veía, no se lo di, pero el mismo día de la llamada, se lo tenía que decir, y ese casco llevaba un año y medio en mi casa. Alucinaba con ello, empezó a llorar, y al día siguiente me dijo que canceló el contrato y que correría conmigo".

Además, todo eso aparece en el coche con el que corren el Rally Dakar, con una decoración muy original que va acompañada de una buena causa, puesto que repondrán con árboles todo lo que generen en cuestión de huella de carbono: "Lo empezamos porque íbamos muy, muy locos con el tema del presupuesto, así que decidimos que cualquiera podría echar una mano en el proyecto, y así fue".

"Hemos decidido poner una parte de todo ese dinero a una organización para que vayamos en una especia de cero huella de carbono, todas las emisiones en este Dakar se compensarán con árboles, y plantaremos tantos como podamos", reveló la piloto del equipo de Thibaut Courtois.

Aunque lo que más sorprende es que dejó atrás todo para perseguir su sueño de competir, incluso vendiendo su coche en la isla para mudarse a Barcelona, con tan solo una maleta, y sin un techo bajo el que dormir: "Empecé a estudiar, hice ingeniería y vehículos de competición, abrí mi propio taller mecánico con otro chico canario, y de ahí gané el campeonato canario. Cuando gané, me llamaron de España, que si quería ir, así que recuerdo que cogí una maleta, y lo vendí todo, hasta mi coche de calle".

"Me fui a Barcelona, y llegué, me preguntaron en el equipo que dónde me quedaba, y decía que 'aquí, sin un sitio'. Menos mal que había un mecánico que me preguntó que si sabía cocinar, y hacíamos un intercambio con su sofá", afirmó con emoción a recordar su pasado e inicios.

No obstante, cuando se le pregunta si mereció la pena vender todo lo que tenía para ir a por su sueño, asegura que es complicado, pero tomó la decisión correcta: "Son altibajos, es muy duro, y ahora lo cuento porque estoy muy feliz, porque me apasiona, y lo haría miles de veces, pero es verdad que es muy difícil, tienes que pasar por encima de cualquier cosa, tenerlo muy claro, y siempre que no haya un presupuesto o una persona detrás, porque es lo que hay, un deporte muy caro, con talentos, pero con gente sin dinero. Vale la pena, si no, no estaría, aunque tengo una deuda más grande de lo que os podéis imaginar, tienes que amarlo tanto que…".

