Sainz: "No es la mejor manera de empezar un Dakar"

El aperitivo del Dakar 2021 ya ofreció el primer sabor amargo para Carlos Sainz y Lucas Cruz. La pareja español, ganadores del Dakar 2020, tuvieron un traspiés nada más comenzar los 11 km del Prólogo que dio inicio este sábado a la 43ª edición del rally.

La trasera derecha de su MINI X-Raid buggy sufrió un pinchazo en el km 1,5 del tramo cronometrado. Aun así, Sainz y Cruz decidieron seguir hasta el final, en un recorrido que cominó zonas pedregosas con pistas de ríos secos y tramos más abiertos.

En meta se dejaron 36 segundos con Nasser Al Attiyah, el ganador de la jornada. Pero más allá del tiempo, que es más que recuperable en las 12 etapas de más de 250 kilómetros que restan, el problema es que saldrán muy retrasados a los primeros 277 km cronometrados del domingo entre Yeda y Bisha.

Los españoles partirán 28º finalmente, detrás de muchos coches con un ritmo más lento que el suyo y a quienes tendrán que adelantar en el transcurso del día. Los 12 primeros saldrán separados por tres minutos, los ocho siguientes, cada dos, y los 10 siguientes (el grupo donde estará Sainz), cada minuto.

"Desgraciadamente, no es la mejor manera de empezar un Dakar. Sobre el kilómetro 1,5 sufrimos un pinchazo en una de las ruedas traseras. Seguimos sin revisarla, pero tuvimos que pilotar muy despacio. No es algo genial, pero lo que cuenta al final es el resultado final", comentó el bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar.

"Lo malo no son los 36 segundos, si no la posición de salida de mañana, el 28, que nos puede costar minutos. Pero es lo que hay y lo importante es cómo se acaba, no cómo se empieza".

Sainz y Cruz saben perfectamente que el ejercicio de paciencia que les hizo brillar en 2018 y de nuevo en 2020 es clave en un Dakar como el de este año, donde el libro de ruta se entrega cada día 10 minutos antes de empezar y la navegación se antoja más complicada que hace 12 meses.

Un pequeño traspiés que solo puede incendiar las ganas de seguir triunfando del piloto madrileño y su copiloto catalán. El domingo, primera jornada de verdad.

Las primeras fotos de Carlos Sainz y Lucas Cruz en el Dakar 2021