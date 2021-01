Sainz: "El ritmo es bueno, pero estoy un poco de espectador"

Carlos Sainz y Lucas Cruz siguen demostrando que ritmo tienen de sobra para batallar con Stéphane Peterhansel y Nasser Al Attiyah en lo alto de la general del Dakar. Pero las pérdidas de tiempo de la primera semana han dejado a los españoles a contrapié para estos últimos días de rally.

Aun así, los de MINI X-Raid completaron una gran Maratón (etapas 7 y 8) para reducir distancias con sus compañeros franceses en la general. Ahora están a 38:55 y quedan cuatro etapas por delante en las que todo puede pasar.

"No ha estado mal. Hoy solo tuvimos un pinchazo y en general, más contento, aunque con los problemas normales en algún sitio que hay dunas y das alguna vuelta, pero nada que no ocurra en un Dakar habitualmente. El ritmo ha sido bueno, como siempre, pero el de los dos de cabeza es alto y yo estoy un poco de espectador", comentó en su llegada la vivac de Neom.

Sainz, tres veces ganador de la prueba, se muestra precavido ante lo que pueda pasar en los próximos días (2171 km, 1543 de ellos contra el reloj).

"Lo único que puedo hacer es centrarme en mí, seguir con el ritmo que estamos teniendo ahora. Entendemos mejor el roadbook, estamos haciendo mejores etapas y hay que seguir así. Mañana saldremos segundos a intentar recortar lo que podamos y continuar hacia adelante, no queda mucho más", añadió.

"Siempre me encuentro a gusto con el coche y creo que hemos ido rápido en etapas de arena, de dunas, en todas... Si alguien mira los parciales de todo el rally, quitando esas pérdidas, el ritmo es bueno. Pero, conociendo a los dos que llevo delante, el ritmo siempre es parecido y si no tienen problemas, no recuperas 40 minutos de tiempo".

Sainz insistió en que estos dos días después de la etapa de descanso han cogido aire y tanto él como Cruz entienden mejor el libro de ruta.

"Cuando pierdes dos días media hora moralmente es duro, y cuando no ocurre pues estamos disfrutando y nos estamos compenetrando mejor, en el sentido de entender mejor la lectura del roadbook. Siempre se puede hacer mejor, claro, pero estamos en un rango mucho más aceptable de lo que no fuimos capaces de hacer la primera semana", concluyó.

