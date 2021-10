Carlos Checa disputará el Rally Dakar 2022

Llegan nuevos retos para Carlos Checa. El único piloto español campeón del mundo de superbikes (WorldSBK) se pasa a las cuatro ruedas para la disputa del mítico Rally Dakar, que en 2022 repetirá por tercer año consecutivo en Arabia Saudí.

Checa se ha unido al equipo MD Rallye Sport, que pondrá a su servicio su Buggy Optimus para enfrentarse a las dunas más duras. De hecho, el equipo francés y el piloto catalán están entrenando ya esta semana en Marruecos de cara a la cita del próximo enero (del 2 al 14).

Su copiloto será el veterano Ferrán Marco (46 años), que ya tiene sobrada experiencia en el Dakar tras haber participado desde 1997 en nada menos que en 15 ediciones. Sus últimas disputas del Dakar fueron en camiones, primero como copiloto del equipo Tatra y luego junto a Albert Llovera en el Team De Rooy-Iveco.

Carlos Checa se mostró muy ilusionado con la nueva aventura: "Lo cierto es que hace ya tiempo que deseaba participar en el Dakar y finalmente, este año se han dado todas las circunstancias para que lleve a cabo este importante reto".

"Desde que dejé la competición activa como piloto de SBK, no he dejado de seguir corriendo todo tipo de pruebas sobre dos y cuatro ruedas y el Dakar es la máxima expresión de las competiciones del motor desde el punto de vista de la aventura y el desafío. Siempre me han atraído lo retos y este es un reto con mayúsculas".

El de San Fructuoso de Bages (Barcelona), avisa de que irá a por todas: "Espero vivir una gran experiencia pero hacerlo compitiendo y luchando por obtener los mejores resultados posibles. Como diría el tópico, no voy al Dakar ni a pasearme, ni a hacer turismo, sino a competir con un equipo de reconocido prestigio en el mundo de los raids y un copiloto de gran experiencia”.

El equipo MD Rallye Sport, propiedad del reputado Antoine Morel, lleva ya 18 ediciones del Dakar, donde esperan superar su mejor registro (noveno puesto en la general) en 2022. Son campeones del mundo de raids (lo lograron en 2009) y disponen de una estructura en la cual Checa solo ve ventajas: "Además de contar con un material muy competitivo desarrollado y fabricado por ellos mismos, Antoine Morel y su estructura del MD Rallye Sport son unos apasionados románticos del mundo del motor y tienen una profesionalidad y rigor extraordinarios. Precisamente por ello, encajan en lo que yo buscaba para afrontar mi primer Dakar: competitividad, profesionalidad y rigor y todo ello desde el romanticismo y la pasión por las carreras".

Checa, que cumplió 49 años este mes, asegura seguir con el hambre intacta: "A estas alturas de mi vida sigo teniendo ganas de competir y lo hago a menudo en distintas disciplinas, pero siempre priorizando sentirme a gusto y, sobre todo, compartir valores y planteamientos con quien me acompaña en cada nuevo reto. Es algo más importante que correr por correr. En ese sentido, Morel y la gente del MD Rallye Sport encajan a la perfección con mi forma de ver las carreras y la vida”.

Carlos Checa y Ferrán Marco ya disputaron juntos la última edición de la Baja Aragón, y el ex piloto de MotoGP elogia su profesionalidad, implicación, y asegura que ya han logrado juntos "una complicidad y coordinación que serán muy importantes para el Dakar".