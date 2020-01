Barreda, otro año sin suerte y a pensar en el futuro

Qiddiya (Arabia Saudí).- El Dakar 2020 de Joan Barreda empezó ya a contrapié. A pesar de que parecía que esta vez iba a llegar limpio de lesiones, el castellonense sufrió una lesión de costilla el 23 de diciembre y arrancó tocado un rally que sigue dándole la espalda, a pesar de que ha igualado a una leyenda como Hubert Auriol en cuanto a victorias de etapa conseguidas.

No obstante, el castellonense dejó clara la felicidad de que su compañero Ricky Brabec y el equipo con el que ha trabajado desde 2014, Honda, se hayan llevado la 42ª edición del Dakar, poniendo fin a la racha de 18 victorias seguidas de KTM.

"Brabec hizo el click de ganar el año pasado, de ir a por la carrera y ha hecho un año de menos a más. Llegó muy fuerte al Dakar. Le ha salido redondo. Todo el mérito. En una carrera tan larga, quien gana es porque tiene todo el derecho. Es un día super importante para la historia de Honda. Se lo merecía. No era justo que todo el trabajo y la inversión no se recompensara. Estarán contentísimos", reconoció al llegar a meta.

En cuanto a su 7º puesto, el segundo mejor resultado que logra en un Dakar tras el 5º de 2017, Barreda reconoce que han sido 12 días duros para él.

"El primer día llegué y no sabía si iba a poder salir a la especial. La gente cercana lo vio. El dolor lo arrastramos muchos días, costó mucho, encima con una pequeña caída que aún lo aumentó más. A partir de ahí empezamos a mejorar, a coger ritmo, recuperamos mucho y hace dos días estaba a un minuto y medio de Quintanilla", asegura el de Torreblanca.

"Luego me penalizó mucho la cancelación de la 8ª especial, cambió el orden, fue la clave, y ayer, para rematar, el cambio de motor, que estaba tocado. Los japoneses, muy a mi pesar, porque no nos entendimos, dijeron que había que cambiarlo. A partir de ahí, llegar a meta, hemos hecho lo máximo. En ese sentido estamos contentos".

En cuanto a ese cambio de motor que le supuso 15 minutos de sanción en la general y la imposibilidad de luchar por el top 3, Barreda detalla: "El día anterior llegué abriendo, tirando de todo el grupo. Perece que había alguna pieza que estaba tocada, que podía ir a mal, teóricamente. Es así, me tengo que preocupar de mi responsabilidad, que es llevar la moto y hacerlo lo mejor que se puede. Fuera de ahí es otra gente la que tiene la responsabilidad".

Barreda se va con mal sabor de boca de este Dakar donde logró ganar una especial e igualar a Auriol en la general de victorias de etapa conseguidas (24) y está ya a solo una de Marc Coma, cinco veces ganador del rally.

"El sabor de boca no es bueno. Me iré unos días de vacaciones y estaré tranquilo. No tendré remordimiento de no haber dado el máximo y haber entrenado todo el año. En ese sentido, sí que he ido sobreponiéndome a todas las adversidades, intentando no sobrepasar el límite en una carrera muy peligrosa. Había que ajustar muy bien el límite, porque en cualquier momento podía tener una caída", reconoce.

"Llevo en este mundo unos cuantos años y al final uno tiene que saber que son fases en la carrera de cada uno. Ahora tengo experiencia, pero también ves el peligro. Este año no venía con las cosas todas en el sitio y he intentado sacar el máximo. Otros años sí que me he merecido ganar, pero el equipo, o la moto no estaba en el sitio. Todo lleva su tiempo".

Barreda decidirá en los próximos meses su futuro, y deja claro que "probablemente" será el último contrato deportivo que firme.

"Llevo Honda en el corazón. Lo demostré en los primeros años cuando tuve que elegir. Muy probablemente sea mi ultimo contrato y vamos a intentar decidir lo mejor para mí", apunta.

Pero el recuerdo de estos 12 días va para su inseparable Paulo Gonçalves, que se dejó la vida en la séptima etapa del Dakar

"Con Paulo empezamos juntos, desde cero. No en Honda, en Speedbrain. Fue un golpe, no solo ese día. Nada más acabar me he acordado de todos esos recuerdos, desde cero, de ese proyecto. Hablábamos de correr en buggy cuando nos retirásemos. Este año se fue a Hero, pero cuando nos veíamos en el vivac nos juntábamos para contarnos nuestras cosas", recuerda Barreda.

El Dakar se le sigue resistiendo y esta vez no será porque no lo preparó al 300%. Su nombre está ya en los libros de estadísticas, ¿lo seguirá intentando?

