Barreda: "Intentaré darlo todo, pero todos corren"

Haradh (Arabia Saudí).- Han sido más de 24 horas de silencio para Joan Barreda. El piloto castellonense prefirió guardar su duelo por su amigo Paulo Gonçalves en privado, a diferencia de otros ex compañeros del portugués, como Kevin Benavides, que sí se manifestaron en público estos últimos días. La pérdida ha sido un palo para el piloto de Honda, pero este martes se repuso para completar con brillantez la novena etapa en tercera posición, y colocarse cuarto en la general.

"Ha sido un día bueno en lo deportivo. Ha salido una etapa desde el principio en la parte alta al arrancar segundo. A partir del refuelling he tenido que abrir pista, he pasado a Kevin y después había también una zona que no era fácil, con dunas. La última parte estaban un poco confusas las notas, pero al final hemos mantenido bien el ritmo y el buen rumbo y hemos llegado bien a meta", comentó a Motorsport.com en el vivac.

En contra de lo que la web oficial del Dakar llegó a decir durante la mañana saudí, el de Honda no sufrió esta vez ninguna caída, aunque reconoció que en un aterrizaje forzado hace dos días su costilla se resintió de nuevo. Cuando se le preguntó si le valdría un podio ahora mismo, respondió: "Sí, claro. La verdad que salvar este Dakar que desde el principio salí muy mermado, y después con alguna caída que me ha dañado más la costilla".

"Incluso hace dos días volví a saltar una duna, me quedé enganchado detrás e impacté otra vez con la costilla y apenas podía respirar durante el resto de la etapa. Es así, ir salvándolo, ir sufriendo e intentar llegar hasta el final. Intentaré darlo todo, pero todo el mundo corre. Además, estamos hablando de rivales directos que están fortísimos".

Sobre las opciones que le quedan para ganar el que sería su primer Touareg, Barreda es claro: lo tiene complicado para recortar los 28:16 de desventaja con su compañero Ricky Brabec.

"No será fácil. Quedan dos etapas más de arena y una más corta, que hasta también he escuchado que habían recortado algún kilómetro de esa especial. Estamos ahora juntos, mañana saldremos juntos con Price y Quintanilla, o sea que tampoco se podrá recortar demasiado tiempo, pero intentará hacer o que se pueda e ir viendo día a día. No queda demasiado, pero se está haciendo lo máximo, llevo tres días abriendo pista con buen ritmo, estirando del grupo y saliendo cada día delante, y no es nada fácil", subrayó.

El español deja claro que la primera parte del Dakar, en la que perdió comba, no le ha gustado para nada y que le sorprendió encontrar tantos tramos de piedras.

"Yo diría que hay como dos partes marcadas. Esta parte es más rápida, de desierto, de dunas, aunque también hay sectores que se combinan con navegación y hay que estar atento. La primera parte fue de muchas piedras, que nunca había visto en un rally tantos días seguidos con tantas piedras", concluyó.