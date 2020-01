Barreda sigue creyendo: "Iré a por el máximo"

Riad (Arabia Saudí).- Joan Barreda mantiene vivas sus opciones. Aunque el español de Honda está a 32:58 minutos en la general del Dakar 2020, los seis 'monstruosos' días de rally que quedan por delante abren las opciones de los siete primeros pilotos, que están separados por no más de 40 minutos.

El de Torreblanca no comenzó el Dakar de Arabia Saudí como había esperado, de hecho, una lesión de última hora en una costilla le lastró los primeros días y se recrudeció tras dos caídas en los cuatro primeros días. Pero, a pesar de todo, mantiene completamente vivas sus opciones de victoria, esa que tantos años se le lleva resistiendo.

"Contento un poco después de los problemas que tuvimos los primeros días. Intenté salvarlos como pudiera y vi que había que intentar recuperar sensaciones como fuera. Hoy me sentó mucho mejor, venía con muy buen ritmo, pero a la vez súper centrado en no cometer ningún error de navegación, exigiéndome mucha concentración cada kilómetro para no fallar. No hemos tenido ningún error de navegación, ninguna caída y hemos intentado regular el ritmo. Ha sido muy alto, pero intentaremos ir a más", comentó al acabar la sexta etapa.

Cuando Motorsport.com le preguntó si el reseteo que dijo necesitar hace tres días se ha producido ya, respondió: "Sí, sí. Hoy ha sido un buen día. Pero aún quiero ir mejorando esas sensaciones, esa autoconfianza a la hora de tomar decisiones cuando hay errores y ves que la gente se equivoca, tienes que tener mucha confianza para tomar la decisión correcta. Es por lo que siempre me he caracterizado, aunque hayan pasado otras cosas a lo largo de mi carrera. Quiero volver a recuperar esas sensaciones y es un buen momento; si la costilla aguanta, puede ser una buena segunda semana".

Esa segunda semana estará protagonizada por las dunas y por el famoso Empty Quarter (lugar vacío en español), un enorme desierto de arena que ocupa la zona sur de la Península Arábiga. Allí, Barreda asegura que se sentirá mejor.

"Prefiero las dunas porque me siento más en mi hábitat. Es lo que siempre he corrido en las carreras en el desierto y la verdad es que no recuerdo muchas de tantos días seguidos con tantas piedras y rocas. Empezar así a contracorriente, con alguna caída más, tocado de la costilla... te va tocando psicológicamente y cuando entras en una inercia que no es la correcta, cuesta. Había que salvarlo como fuera y sacar lo positivo".

Su costilla todavía sigue dolorida, pero Barreda confía en que el día de descanso le caiga como agua de mayo y pueda arrancar la séptima etapa del domingo con más garantías.

"Molesta bastante, sobre todo por las mañanas con el frío lo noto mucho, al acabar las especiales también. En algún tramo que es más duro, la costilla te recuerda que está ahí. Pero mejor, porque hace dos días, con la caída, apenas podía respirar al caerme y tenía que ir haciendo respiraciones en la moto mientras navegaba con roadbooks súper difíciles, era un poco complicado", detalla.

"El problema también es que en una carrera como el Dakar, con tanto desgaste, cuantos más analgésicos tomes, más te vas desgastando, por experiencia de otros años. Hemos intentado tratarlo con el fisio cada día varias veces y aprovecharemos el día de descanso para ello. Creo que estará bastante mejor para dentro de dos días", respondió cuando Motorsport.com le preguntó por qué métodos podía usar para mitigar el dolor.

En cuanto a los 32:58 que pierde en la general con su compañero Ricky Brabec, "intratable" según el castellonense, Barreda considera que solo con gas no podrá recuperar esa distancia.

"Es una distancia que con gas es complicada recuperar, está clarísimo, pero vamos a ver. Vamos a ir día a día, quedan un montón de kilómetros y cada día están pasando cosas. Hay que estar con la mente positiva e ir a por lo máximo", sentenció.

Las mejores fotos de la etapa 6

Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las fotos

Galería Lista #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 1 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #14 GAS GAS Factory Team: Laia Sanz 2 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 3 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 4 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 5 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #250 Drag'on Racing Yamaha: Ignacio Casale 6 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 7 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 8 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 9 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 10 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #36 Husqvarna: Mohammed Balooshi 11 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 12 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 13 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #409 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Blade Hildebrand, Francois Cazalet 14 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #50 Hero Motosports Team Rally: CS Santosh 15 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 16 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 17 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #500 Team KAMAZ Master: Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev, Vladimir Rybakov 18 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #511 Team KAMAZ Master: Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Igor Leonov 19 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #314 Overdrive Toyota: Erik Van Loon, Sebastien Delaunay 20 / 30 Foto de: Van Loon Racing #8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves 21 / 30 Foto de: A.S.O. #502 InstaForex Loprais Team Tatra: Ales Loprais, Petr Pokora, Khalid Alkendi 22 / 30 Foto de: A.S.O. #5 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla 23 / 30 Foto de: A.S.O. #411 SNAG Racing Team BRP: Sergei Kariakin, Anton Vlasiuk 24 / 30 Foto de: A.S.O. #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 25 / 30 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 26 / 30 Foto de: A.S.O. #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 27 / 30 Foto de: A.S.O. #18 BAS Dakar KTM Racing Team: Ross Branch 28 / 30 Foto de: A.S.O. #134 KTM: Zaker Yakp, #134 KTM: Zaker Yakp 29 / 30 Foto de: A.S.O. #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 30 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool

Related video