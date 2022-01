Barreda: "Tengo mucho dolor, intentaré seguir mientras pueda"

El piloto español logró la 29ª victoria de etapa en la cuarta jornada del Rally Dakar 2022 y se convirtió en el español que más veces repitió esta gesta, pero una fuerte caída en el km 250 de la etapa 5 provocó que se resintiera de su hombro izquierdo.

Joan Barreda terminó a duras penas el día con su Honda, aunque afirmó que seguiría compitiendo mientras que su cuerpo aguantara. El castellonense habló con en el vivac de Riad tras llegar a la meta en el sexto día de carrera y reconoció que su intención es completar la 44ª edición de la prueba del motor más dura del mundo.

"El objetivo era intentar continuar en carrera y he tenido bastante dolor", dijo el castellonense. Vamos a ver... Mucho dolor sobre todo en las zonas de piedras y en las de arena había que frenar casi a cero por los baches y los peligros. La clave es intentar que no empeore y que la inflamación no vaya a más con el paso de los kilómetros. Si sigo así, intentaré manejar la situación para continuar en carrera mientras pueda".

La jornada del viernes del Dakar 2022 para la motos tenía previsto un recorrido cronometrado de 404,2 km en bucle en Riad, con 109,75 km de enlace y otros 108,9 de regreso al vivac. Sin embargo, los pilotos solo completaron 101 por las quejas tras los numerosos incidentes después del primer refuelling.

Esto fue una buena noticia para Barreda, que podrá dar un respiro a su articulación superior izquierda, aunque es consciente de lo que le espera: "La carrera se complica, está claro. Ya lo estaba desde el primer día con una pérdida de 40 minutos, teníamos que apretar cada día para recuperar tiempo y llegó la caída. El principal objetivo ahora es llegar a la meta".

Mañana será día de descanso en el Dakar, y los pilotos podrán disfrutar de un receso en el fragor de la batalla que supone ir a gran velocidad por el desierto saudí a bordo de sus motos.

